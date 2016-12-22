АДЦ «Мемориал» выпустил правозащитный отчет o проблемах прав трудовых мигрантов в СНГ: FIDH

Когда в декабре 1991 года на руинах бывшего Советского Союза создавалось Содружество независимых государств, трудно было предположить, что одним из наиболее заметных результатов этого исторического сдвига станет многомиллионная миграция граждан стран, вошедших в Содружество; что жители стремительно бедневших республик Центральной Азии и Южного Кавказа, Украины, Молдовы и Беларуси будут вынуждены массово отправляться на заработки в богатые ресурсами Россию и Казахстан.

Четверть века спустя, к Международному дню мигранта, 18 декабря 2016 года, АДЦ «Мемориал» выпустил правозащитный отчет «Права трудовых мигрантов из стран бывшего СССР: реальные проблемы и невыполненные обязательства».

Трудовая миграция за два с лишним десятилетия превратилась в привычный образ жизни миллионов людей, катализаторами ее стали экономический кризис, жесткий политический режим в некоторых странах и огромная заинтересованность самых разных сторон в доходах от трудовой миграции.

Несмотря на всеобщую заинтересованность в эксплуатации труда мигрантов, а также декларированную в ряде государственных соглашений свободу передвижения и трудоустройства (например, для стран ЕАЭС), подход к трудовой миграции остается ограничительным. Национальные законодательства и двусторонние соглашения постсоветских стран считают трудовыми мигрантами лишь тех, кто «законно находится» в стране трудоустройства, мигранты, даже незначительно нарушившие миграционные правила и утратившие «легальный статус», жестоко репрессируются, выдворяются, заносятся в «черные списки».

Ориентация некоторых стран на трудовую миграцию как ведущую, если не главную, отрасль национальной экономики привела к стагнации промышленного и сельскохозяйственного производства, нежеланию жителей страны зарабатывать у себя на родине и – как результат – к неспособности стран реинтегрировать тысячи мигрантов, вернувшихся домой из-за экономического кризиса в РФ или попадания в «черные списки».

Многомиллионная трудовая миграция на постсоветском пространстве – уже сформировавшееся явление, отменить которое невозможно, однако необходимо добиваться улучшения правового положения мигрантов. Миграционные законы и стратегии стран, вовлеченных в трудовую миграцию, должны соответствовать международным обязательствам этих стран – полностью включать в себя относящиеся к миграции нормы международного права, а также гарантии их реализации.

Необходимо добиваться ратификации всеми странами СНГ Международной Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Социальной хартии Совета Европы (и протокола по коллективным жалобам в случае нарушения Хартии), Конвенций Международной организации труда, защищающих права трудящихся мигрантов. Международные организации (ООН, Совет Европы, Европейская комиссия и Европейский парламент) должны внимательно следить за проблемой правового положения трудящихся мигрантов и их семей, добиваться выполнения странами СНГ, ЕАЭС и других постсоветских союзов норм международного права в отношении людей, находящихся в миграции.

Источник – официальный сайт международной правозащитной организации FIDH