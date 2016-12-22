Тигран Саргсян и Валентина Матвиенко обсудили развитие интеграции

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саргсян и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили развитие интеграции

20 декабря в Москве председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саргсян и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко обсудили актуальные аспекты евразийской интеграции, а также роль Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в глобальной экономике.

Валентина Матвиенко отметила, что Евразийский экономический союз сегодня представляет собой своевременное интеграционное объединение, а его создание соответствует тенденциям в мировой экономике.

«ЕАЭС становится привлекательным не только для государств, вошедших в Союз, но и для других стран. Вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, еще более 40 государств проявляют интерес к сотрудничеству с ЕАЭС. Надеюсь, это взаимодействие будет расширяться и позволит реализовать идею, которую высказал Президент России Владимир Путин – идею широкого евразийского партнерства. Для этого есть все условия и возможности», – подчеркнула Председатель Совета Федерации ФС РФ.

Тигран Саргсян поблагодарил Валентину Матвиенко за внимание, которое она уделяет интеграционному объединению, отметив, что сейчас существует ряд основных направлений по развитию ЕАЭС.

«Приоритет для нас – выстраивание торгово-экономических отношений с третьими странами и экономическими объединениями, здесь есть потенциал для развития экономического роста. Если нам удастся добиться в торговых переговорах таких режимов, которые бы учитывали интересы нашего бизнеса, то очевидно, что объемы экспорта будут увеличиваться. Такой подход будет стимулировать рост экономики в странах ЕАЭС, создавать новые рабочие места», – сообщил председатель Коллегии ЕЭК.

Тигран Саргсян добавил, что в настоящее время идет активный диалог с КНР, Израилем, Сербией, планируется начать переговоры с Индией, Ираном, Египтом, Южной Кореей и Сингапуром, который, по оценке Председателя, должен завершиться подписанием торгово-экономических соглашений.

Говоря о внутренних вопросах, над которыми работает ЕЭК, Тигран Саргсян сделал акцент на устранении барьеров, сокращении изъятий и ограничений на пространстве ЕАЭС: «Мы разработали так называемую «Белую книгу», куда внесли все барьеры и ограничения, которые в настоящее время существуют между государствами Союза. На основании согласованных позиций правительств стран ЕАЭС мы разработаем поэтапный график по снятию ограничений».

Стороны отметили, что разделяют идею об углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС для усиления позиций в глобальной экономике.

«Евразийский экономический союз – это наш ответ на глобальные вызовы, который позволяет странам в максимальной степени реализовывать накопленный потенциал. Очевидно, что в рамках одного государства это сделать труднее. Сообща нам будет легче отвечать на эти вызовы», – подвел итог Тигран Саргсян.

Справка

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саргсян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2016 году в органах Союза председательствует Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является председателем Высшего Евразийского экономического совета.

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