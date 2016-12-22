Дочь знаменитого российского теннисиста ненавидит Россию

Дочь бывшей «ракетки мира №1» Евгения Кафельникова, Алеся, которая в настоящее время занимается в Лондоне модельной карьерой, разместила на своей странице в «Инстаграм» видеоматериал, в котором признается, что не любит русский менталитет и не желает возвращаться в Россию, потому что только там люди используют других людей.

«Только в России люди всегда используют людей и это страшно. Поэтому я не люблю Россию и буду продолжать ее ненавидеть. Если ты знаменитый человек, они ненавидят тебя и сплетничают о тебе. А если ты сделаешь что-то не так, они тебя отравят», – говорит модель в видеосюжете, сделанном в аэропорту Лондона.

Правда, после поднявшейся в интернете волны критики со стороны ее соотечественников, 18-летняя красавица сразу же принесла свои извинения.

Фото – grammio.com