Какую должность займет президент после выборов?

В интервью агентству «Рейтер» президент Серж Саргсян сказал, что если РПА проиграет на выборах, ему в политике делать нечего, но в ту же минуту исключил поражение РПА. Означает ли это, что он знает, чем ему заняться в политике, хотя до этого он заявлял, что не намерен занимать какие-либо должности? Ответить на этот вопрос Aravot.am попросил секретаря парламентской фракции РПА Гагика Меликяна, поинтересовавшись также тем, где он видит его после выборов?

Гагик Меликян ответил, что президент Серж Саргсян с первых же лет независимости находился в активной политике, он и сейчас там, и останется в ней: «Он крупный политический деятель в Республике Армения, почему бы нет, известный и во всем мире. Говорить, видит он себя в политике, или не видит, я думаю, что не только он видит себя в политике, но и РПА видит его в будущем в активной политике. Президент РА всегда был и будет в активной политике».

На наш вопрос, почему же в таком случае накануне конституционного референдума он заявлял, что никаких должностей занимать не будет, сказал, что не будет ни председателем парламента, ни премьер-министром, Гагик Меликян ответил: «Думаю, все это будет зависеть от того, сколько голосов соберет РПА на предстоящих общегосударственных выборах. Думаю, что РПА соберет внушительное количество голосов, и президент РА Серж Саргсян в политической сфере будет иметь свою серьезную, самую высокую роль». Мы попросили уточнить, то есть, станет премьер-министром, председателем Национального Собрания Армении? Он ответил: «Самую высокую роль».

Руководитель фракции АНК Левон Зурабян в беседе с нами сказал, что в заявлениях Сержа Саргсяна есть серьезные противоречия: «На заданный «Аль Джазирой» вопрос, какова вероятность, что вы станете премьер-министром, Серж Саргсян ответил, что об этом говорить рано, надо подождать результатов выборов». Левон Зурабян напомнил, что перед референдумом по Конституции президент без колебаний говорил, что больше никогда не будет претендовать на руководящие должности, сказал, что человек больше двух раз не должен находиться на этой должности, и очень четко отметил, что если изменится Конституция, он не будет претендовать ни на должность премьер-министра, ни на должность президента.

«После таких бесспорных заверений говорить, что его решение быть на должности премьер-министра зависит от таких-то процессов, это уже явное противоречие. Он показывает, что в действительности, как мы и предупреждали перед референдумом по Конституции, его утверждения служат одной цели: чтобы облегчить принятие Конституционных изменений, а на деле его намерения совершенно иные», – подчеркнул Левон Зурабян.