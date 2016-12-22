Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:50 | Декабрь 22 2016

Цены на бананы должны были снизиться? Должны были! Снизились? Конечно, нет!

Цены на бананы должны были снизиться? Должны были! Снизились? Конечно, нет!

Из-за сформировавшейся монополии на банановом рынке цены на бананы в нашей стране, в зависимости от их размера и качества, равняются 850, 1000-1200 драмам. Тогда как в условиях равной конкурентной среды они, согласно экспертам, должны стоить 550-650 драмов.

Комитет по госдоходам примерно месяц назад заявил, что в результате конкуренции цены на бананы снизилась на 200 драмов. Если учесть, что в октябре килограмм бананов, согласно данным Национальной статслужбы, стоил примерно 880 драмов, то спокойно можно констатировать, что бананы не подешевели.

По положению на вчера, килограмм среднестатистических бананов в супермаркете стоил 830 драмов. Качественный банан продается за те же 1000-1200 драмов.

Складывается впечатление, что для того чтобы не «подводить» КГД, перепродавцы бананов договорились не переступать хотя бы цифру, опубликованную НСС.

Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»
21.12.2016г

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Рубрики: Газета «Аравот», Экономика
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