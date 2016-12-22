Репатриация сирийских армян – стимул к тому, чтобы материалы о миграции были представлены по-новому

20 декабря во время вручения премий журналистского конкурса «Чемодан-2016» организаторами конкурса было отмечено, что основная цель конкурса – это выявление и освещение проблем, касающихся миграции в Ереване и областях Армении, и управления границами, а также повышение уровня осведомленности общественности и поощрение работы журналистов. Заместитель директора Государственной миграционной службы Армении Ирина Давтян во время своего выступления отметила, что писать на тему миграции дело довольно неблагодарное, так как это довольно тяжелая тема и по нашим представлениям, содержит негативные элементы: «В то же время я заметила, что тональность материалов, которые пишутся в последнее время на эту тему, несколько изменилась, появилось больше надежды, света, в чем свою роль сыграл и приток сирийских армян. Насколько негативным не было бы это явление, но сирийские армяне, будучи более самостоятельными, деятельными людьми, внесли в материалы журналистов этот свет, веру, оптимизм».

На конкурс было представлено большое количество работ из разных средств информации, а также материалы, подготовленные независимыми журналистами. Организаторы конкурса рекомендовали журналистам, помимо обычных статей, готовить проработанные материалы на основе хорошо изученных данных, чтобы на конкурс представлялись не обычные истории из повседневной жизни. Из 100 разных материалов в номинации «Печатная пресса» победителем была признана журналистка сайта «Хетк» Ерануи Согоян, в номинации «Тележурналистика» – журналистка телекомпании «АР» Кристине Восканян, в номинации «Радиожурналистика» – первую премию получила Армине Геворгян. Ряд журналистов получил специальные призы со стороны партнеров, поддержавших конкурс. Отметим, что третье место в номинации «Печатная пресса» заняла журналистка «Аравот» Лусине Будагян.

Конкурс был организован Международным центром по разработке миграционной политики, осуществляющим программу по оказанию помощи Армении в сфере миграции и управления границами, финансируемой Европейским союзом. Другие партнеры – организации, поддерживающие проведение конкурса, «Save the Children International», представительство ЮНИСЕФ в Армении, «Каритас Армении», ОО «Общественная дипломатия», фонд «Возвращение в Армению».