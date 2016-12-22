«Необъявленная война Путина»: новый доклад Bellingcat – о прямом участии РФ в войне против Украины

Термины «гражданская война» или «внутренний конфликт» в отношении украинских событий недопустимы, считает независимая группа, передает Голос Америки.

Авторы доклада, озаглавленного «Необъявленная война Путина», проанализировали артиллерийские обстрелы Донбасса, которые, как они полагают, производились с российской территории.

Данные, приведенные в докладе международной группы расследований Bellingcat, относятся к лету 2014 года, когда по целям в Украине были выпущены тысячи артиллерийских снарядов. Стреляли, как утверждается, российские военные, участие которых в конфликте Москва официально отрицает.

Артобстрелы Донецкой и Луганской областей Украины с территории России начались в начале июля 2014 года и участились в августе-сентябре, в том числе, как подчеркивается в докладе, – в больших масштабах.

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Российской Федерации произвели, по меньшей мере, 149 отдельных ударов по территории Украины. Кроме того, с высокой степенью вероятности было использовано еще 130 артиллерийских позиций.

408 целей артиллерийских ударов России попадали в радиус действия российских артиллерийских систем и имели траекторию, пересекающую российско-украинскую границу, а 127 из них находятся в пределах 3 км от границы.

Все эти данные получены благодаря применению собственной методологии Bellingcat по анализу спутниковых снимков от сервиса Google Earth, которые имеются в открытом доступе. При этом подчеркивается, что это – минимальные оценки; статистика артобстрелов за указанный период может быть намного выше.

Учитывая частоту атак и кучность стрельбы, по мнению авторов расследования Шона Кейса и Клемента Андерса, нельзя говорить о том, что они были случайными или приписывать их к неконтролируемым группам.

«Эти нападения следует воспринимать исключительно как военные действия Российской Федерации против Украины», – полагает Bellingcat.

Имеющиеся у экспертов свидетельства участия российских военных и использования российской техники на востоке Украины, как подчеркивается в докладе, исключают возможность употребления таких терминов, как «гражданская война» или «внутренний конфликт», в отношении данных событий.

Независимая группа Bellingcat и ранее публиковала доклады о роли России в украинском конфликте, в том числе – о сбитом 17 июля 2014 года пассажирском “Боинге”, совершавшем рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Эксперты определили точный номер самоходной огневой установки “Бук”, которая, по их данным, числится за российской зенитно-ракетной бригадой, базирующейся под Курском.

Кроме того, в августе Международная группа расследований Bellingcat опубликовала доклад, в котором сообщалось, что в период наиболее ожесточенных боевых действий в Донбассе в России наблюдался всплеск награждений военными медалями. Из доклада “Российские солдаты в Украине: дьявол в медалях” следует, что в боевых операциях на востоке Украины участвовало «намного больше 10 тысяч российских военных”.

Доказательства, которые приводят международные эксперты, а также украинские власти и представители западных стран, российское руководство называет несостоятельными.

США на этой неделе расширили санкции, которые были введены против России в связи с аннексией Крыма и конфликтом в Украине. В Управлении иностранных активов минфина США заявили о «продолжающейся российской агрессии в Украине».

Фото – Голос Америки