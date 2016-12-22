У администрации Трампа будет «свежий» подход к Армении: сопредседатель Армянской Ассамблеи Америки

Радио Азатутюн. 12.12.2016г. Сопредседатель Совета попечителей одной из крупнейших армянских лоббистских организаций США, Армянской Ассамблеи Америки Энтони Барсамян заверяет, что у американских армян, имеющих почти столетний опыт политической деятельности, отличные отношения с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа, и «нет сомнений» в том, что новая администрация будет серьезно относиться к армянской общине.

«В понедельник я был в Вашингтоне, где провел встречи с представителями администрации Обамы, мы побеседовали о вопросах, связанных с передачей власти. Армяне Америки очень активны в политических процессах США. Недавно я видел статью на одном из азербайджанских сайтов, в которой отмечалось, что у армян нет близких связей с Трампом. Это абсолютная ложь.

Армянская община Америки имеет столетний опыт политической активности, есть много армян-республиканцев, начиная с бывшего губернатора Калифорнии Джорджа Докмеджяна, есть много армян-законодателей. У нас очень хорошие связи и отношения с администрацией Трампа.

С того момента, когда будет уточнено, кто возглавит новую администрацию, мы в Вашингтоне начнем проводить встречи с этими людьми. У нас были отличные отношения со всеми предыдущими администрациями, и я уверен, что у нас будут отличные отношения и с администрацией Трампа», – в интервью Радио Азатутюн сказал Барсамян.

По его словам, не соответствуют действительности утверждения о том, что американские армяне все свои расчеты связывали с избранием Хиллари Клинтон. «Есть политическая группа, которая оказывает консультации Трампу, эти люди – армяне. Так что, поверьте, все в порядке», – заверил сопредседатель ААА.

На вопрос Радио Азатутюн, чего можно ожидать в армяно-американских отношениях при президентстве Дональда Трампа, Энтони Барсамян ответил: «Я считаю, что по отношению к Армении подход [администрации Трампа] будет очень прагматичным.

Армения эффективно работала со своими соседями, партнерами: Ираном, Грузией, Россией, США и Европой. Армяне США уверены, что при президентстве Трампа будет свежий подход к Армении. В регионе происходят позитивные процессы, связанные с Арменией и соседними странами. Я оптимистично настроен в вопросе будущего».

Барсамян выразил мнение, что при новой администрации США также будут продолжать принимать активное участие в процессе урегулирования карабахского конфликта. Говоря о признании факта Геноцида армян, он отметил: «Мы не добивались обещаний, работали за закрытыми дверями для того, чтобы понять приоритеты администрации Трампа с тем, чтобы представить приоритеты армянских организаций».

«В начале деятельности каждой новой администрации бывает много демонстративных шагов. Армянская община Америки только в Калифорнии имеет 600 тысяч членов, в Массачусетсе, Мичигане, Флориде армяне также политически очень активны. Руководство Соединенных Штатов очень хорошо знакомо с нашей общиной, которая уже имеет историю, вовлечена в деловой мир, в политическую жизнь. И нет никаких сомнений в том, что к армянской общине будут относиться серьезно и новый президент Трамп, и вице-президент Майк Пенс, который был нашим хорошим другом в Конгрессе», – в интервью Радио Азатутюн сказал сопредседатель Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки Энтони Барсамян.

Фото и видео – Радио Азатутюн