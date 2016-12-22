Особую благодарность – СНБ, за высокий профессионализм и грамотную организацию захвата полка ППС: «Айкакан жаманак»

Захват полка ППС, однако, иначе, как провалом СНБ назвать нельзя. И, по крайней мере, странно, что в обращениях двух должностных лиц это событие упоминается в положительном ракурсе. Вопрос, как могло произойти, что был захвачен полк ППС, Сержа Саргсяна вроде вообще не интересует. Тогда как, стоило бы. Напомним, что за 3.5 недели до 17 июля был арестован лидер «Учредительного парламента» Жирайр Сефилян и еще 8 человек.

Согласно официальному сообщению, в результате крупномасштабных совместных оперативно-розыскных мероприятий Службы национальной безопасности и Следственного комитета выяснилось, что «Жирайр Сефилян с группой лиц разработали план захвата зданий, строений, средств связи и коммуникаций, в том числе и Ереванской телебашни с помощью вооруженных группировок, с применением оружия».

В официальном сообщении не указывалось, однако, защитник Сефиляна – Ара Закарян, тогда во время одной из пресс-конференций сказал: «Во время расследования, проведенного в Следственном комитете, выяснилось, что руководитель «Учредительного парламента» Жирайр Сефилян, якобы, был намерен с группой захватить и военную часть Нубарашена».

За месяц СНБ была в курсе, что в Ереване готовится захват военного объекта, и спустя месяц это происходит? Это факт, за которым должно было последовать смещение с должностей директора СНБ и руководителей нескольких управлений. Однако такого не только не произошло, но и вчера выяснилось, что они еще и заслужили аплодисменты, так как ситуация была разрешена более или менее мирным путем, без необратимых потерь.

Речь идет о необратимых для государственности и конституционного порядка потерях. Тогда как человеческих жертв и других нежелательных развитий можно было избежать, если бы СНБ всего лишь компетентно выполнила свою работу, раскрыла бы связь Варужана Аветисяна, Павла Манукяна и других с планами Жирайра Сефиляна. Арестовала бы их, чтобы предотвратить возможные незаконные действия и массовые беспорядки.

… Пожалуй, было правильней, если бы Серж Саргсяна выразил особую благодарность СНБ за высокий профессионализм и грамотную организацию захвата полка ППС.

Анна АКОБЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»