Взрыв у станции метро в Москве: ранены четверо рабочих

Четверо рабочих пострадали при взрыве в подземном переходе станции метро “Коломенская” на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в экстренных службах столицы России.

“Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро “Коломенская” на проспекте Андропова. Тяжелые травмы и ожоги получили два человека, еще у одного пострадавшего ранение средней тяжести”, – рассказали в экстренных службах столицы.

Сообщается, что в момент взрыва в южном переходе станции находились только рабочие, так как он закрыт на ремонт.

По информации корр. ТАСС, госпитализированы двое рабочих.

После взрыва возникло возгорание на площади 5 кв. метров. В настоящее время оно ликвидировано. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.

Как передает корр. ТАСС, место взрыва оцеплено сотрудниками полиции, вход в переход закрыт. Взрывом выбиты стекла и разрушены металлические конструкции с двух сторон реконструируемого перехода. Также выбиты стекла как минимум еще в одном вестибюле перехода на другой стороне перекрестка – пересечении Нагатинской улицы с проспектом Андропова.

По данным МЧС, сама станция работает в обычном режиме. Движение по Замоскворецкой линии осуществляется по графику.

Причины ЧП

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве заявили, что в переходе взорвался газовый баллон. В правоохранительных органах столицы, в свою очередь, сообщили, что причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

“Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина – разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности”, – сказал источник.