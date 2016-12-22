Армяно-грузинские отношения – на высоком уровне

Вчера, 21 декабря, в Тбилиси состоялась встреча министра обороны РА Вигена Саргсяна с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили. Во время встречи был подчеркнут высокий уровень дружеских отношений двух государств, обсуждались вопросы укрепления взаимного сотрудничества в сфере обороны и региональной безопасности.

Высоко оценив сотрудничество двух государств в разных областях и подчеркнув необходимость развития отношений, стороны отметили важность обеспечения мира и безопасности – как необходимое предусловие для стабильного развития государств региона.

В тот же день состоялась встреча министра обороны РА Вигена Саргсяна с Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Во время беседы обсуждались армяно-грузинские дружеские отношения, была рассмотрена возможность развития сотрудничества, основанного на усилении и укреплении двух дружественных народов, общечеловеческих ценностях.

Виген Саргсян выразил благодарность Патриарху Илие Второму за оказанный теплый прием. Вечером 21 декабря министр обороны РА встретился с представителями армянских и грузинских средств информации, представил подробности прошедших встреч и переговоров.

Министерство обороны Армении