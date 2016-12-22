Ричард Миллс: в нашем докладе не отмечается, что в Армении есть какие-либо политзаключенные: «Айкакан жаманак»

Соединенные Штаты внимательно следят за развитием политической ситуации в Армении. Вчера посол США в Армении Ричард Миллс в эксклюзивном интервью «Айкакан жаманак» отметил ряд важных вопросов.

– Господин посол, задам Вам прямой вопрос в надежде получить такой же прямой ответ. Правозащитники утверждают, что в Армении есть люди, преследуемые за свои политические взгляды. Согласны ли Вы с этими высказываниями? По мнению США, есть ли в Армении политические заключенные?

– Позвольте мне до этого еще раз обратиться к событиям этого лета, тому, что произошло в июле в Эребуни. Дела в стадии расследования, и сейчас для посольства сложно давать оценки. Однако у нас вызывает беспокойство использование длительных сроков предварительного заключения. Предварительное заключение, конечно же, используется правоохранительными системами многих стран, в том числе и в США, но его следует использовать только в крайних случаях, когда нет никаких других мер для обеспечения того, чтобы обвиняемый не сбежал, не мог вмешиваться в ход расследования, и не возникла угроза нового преступления. Поэтому, когда суд применяет в качестве меры пресечения арест, следует дать четкое объяснение, чтобы стало ясно, почему в отношении человека, пока еще не признанным виновным, применяется данная мера.

Я понимаю обоснованность данной меры в некоторых случаях, особенно в отношении тех лиц, которые принимали фактическое участие в захвате полка или в насильственных действиях, приведших к гибели полицейских. Однако у меня вызывает беспокойство то, что эта мера применяется к лицам, которые не участвовали в захвате полка, а обвиняются в участии в демонстрациях, или в легком содействии вооруженной группе. Важно, чтобы решение суда об аресте было мотивированным и оправданным, чтобы у людей данный шаг не вызывал никаких сомнений, что это делается из-за политических взглядов, или чтобы человека запугать и заставить молчать. Вызывает беспокойство применение продолжительного предварительного заключения даже в тех случаях, когда расследование закончено и нет никакого риска вмешательства в дело.

Что касается Вашего вопроса о политических заключенных, как вы знаете, каждый год мы готовим доклад о правах человека во всем мире, включая и Армению. В этом отчете мы представляем случаи и инциденты, которые вызывают озабоченность с точки зрения нарушений прав человека. В нашем докладе мы не отметили, что в Армении есть какие-либо политические заключенные. Однако в докладе указывает на случаи, в отношении которых мы выразили нашу озабоченность, и мы следим за ходом этих дел.

Аршалуйс МГДЕСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»