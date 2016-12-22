«Мы вытеснили из игры наших региональных конкурентов»: Вардан Восканян о визите Роухани – видео

«Визит Роухани был очень важен с точки зрения придания отношениям Армении и Ирана нового качества», – сказал иранист Вардан Восканян сегодня на встрече с журналистами в пресс-центре «Арменпресс», комментируя визит президента Ирана Роухани в Армению.

Он подчеркнул важность Армении в переговорах по коридору, связывающему бассейн Черного моря с Персидским заливом, и заявления по его созданию: «Для нас важно, что президент Ирана выразил такую готовность еще до прибытия в Ереван. Создание такого коридора может иметь для нас не только экономический эффект, но и может улучшить позиции РА, поднять нашу роль на новый уровень и способствовать тому, чтобы Армения могла с успехом преодолеть последствия турецко-азербайджанской блокады, и, почему бы и нет, нейтрализовать ее».

Эксперт заметил, что с наибольшей тревогой на визит Роухани в Армению отреагировал Азербайджан: «Азербайджан соперничает с Армении в плане развития отношений с Ираном. Визит Роухани показал, что мы смогли вывести из игры региональных соперников. Иран констатировал, что Армения – та важная сторона, с помощью которой он хочет обеспечить свою связь с севером».

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