Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:08 | Декабрь 22 2016

Улица и переулок в Киеве названы именем Сергея Параджанова

Улица и переулок в Киеве названы именем Сергея Параджанова

В честь известного кинорежиссера Сергея Параджанова в Киеве названы улица и переулок, передает издание AnalitikaUA.net

На заседании Киевсовета 20 декабря было принято решение о переименовании ряда улиц и двух переулков. Об этом сообщает сайт горсовета.

Среди переименованных — переулок Шаумяна в Шевченковском районе, который стал переулком Сергея Параджанова.

Напомним, феврале 2016 года улица Шаумяна в Киеве была переименована в улицу кинорежиссера Сергея Параджанова.

Как уже сообщал AnalitikaUA.net, улица имени известного кинорежиссера Сергея Параджанова в начале года появилась и в Житомире.

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Рубрики: Культура, Международные
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