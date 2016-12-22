«Армяно-иранская граница не может быть изменена в пользу Азербайджана»: Вардан Восканян – видео

«Иранская сторона вновь подтвердила, что выступает за мирное урегулирование», – отметил иранист Вардан Восканян сегодня на встрече с журналистами в пресс-центре «Арменпресс», комментируя заявление президента Ирана Хасана Роухани в Ереване по поводу Нагорно-Карабахского конфликта.

«Нагорно-Карабахский конфликт не имеет военного решения», – указал Роухани. «Определенно, Ирану выгодно благоприятное для армян решение Карабахской проблемы, которое, в соответствии с иранскими интересами, должно обеспечивать несколько условий, в частности, армяно-иранская граница не может быть изменена в пользу Азербайджана. Иран также против размещения здесь сил по поддержанию мира в регионе», – отметил Вардан Восканян.

В ответ на вопрос Aravot.am, видит ли он Иран в рамках миссии Минской группы, эксперт сказал: «Армения и армяне воспринимают Иран как дружественную страну, и мы хотели бы, чтобы в случае необходимости, Иран был широко вовлечен в процесс. Однако существует риск, что если формат Минской группы будет хоть раз изменен, то такое станет возможным и в будущем. А мы знаем, что союзник Азербайджана – Турция, стремится обеспечить свое участие, что в действительности будет представлять собой поле для провокационной деятельности».