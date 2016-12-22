В ходе визита Роухани в Армению в Азербайджане прозвучали оскорбительные заявления в адрес Ирана

Иранист Вардан Восканян считает неправильным проводить параллели между углублением отношений между Азербайджаном и Израилем и визитом президента Ирана в Армению.

Визит президент Ирана Роухани готовился задолго до посещения Баку премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Армения в отношениях с Ираном должна руководствоваться своей собственной повесткой, но это не значит, что мы не должны следить за тем, что происходит в регионе», – отметил Вардан Восканян, выступая сегодня на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс». По его словам, примечательным является тот факт, что визит Роухани связали с ранее совершенным визитом Нетаньяху в Баку именно азербайджанские экспертные круги.

«Жесткие заявления, и даже оскорбительные выражения в адрес Ирана, в частности, такие как «режим мулл», представляют собой крайне пренебрежительное отношение со стороны Азербайджана к такой исламской стране, как Иран. Я думаю, что Иран в ближайшее время скоординирует свои действия так, чтобы дать адекватный ответ на подобные заявления».

По словам Вардана Восканяна, расширение сотрудничества между Азербайджаном и Израилем содержит в себе также и антииранский компонент: «У Ирана вызывает тревогу то обстоятельство, что помимо продажи оружия, которое может быть использовано против Ирана, Израиль оказывает Азербайджану помощь также и в сфере безопасности, так называемой борьбе с террористическими группами. Тогда как проблема номер один в Азербайджане – это наличие шиитской оппозиции, которую никак нельзя назвать террористическими группами. Они являются верующими с проиранской позицией».