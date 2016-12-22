Ванадзорцы, стар и млад, целую неделю оставались без воды

Качество водоснабжения становится все хуже и хуже

Почему граждане по самым элементарным, бытовым вопросам обращаются к президенту, премьер-министру, генеральному прокурору и самым высокопоставленным должностным лицам?

Не работает лифт – пишут письмо президенту, не вывозят мусор – пишут премьер-министру, по вопросам градостроительства обращаются к начальнику Полиции, посылают письма даже в Службу национальной безопасности, нет воды – письма опять-таки отправляются в администрацию президента, тогда как ответственными по этим вопросам являются руководители административных районов – от руководителей общин, начальников ЖЭК и выше, мэр Еревана, его подчиненные, Комитет кадастра, «Водоканал».

Жители зданий №№72, 76 Ванадзора по Ереванскому шоссе устали жаловаться: к тяжелым социальным условиям прибавилась проблема с водой. Куда только они не обращались, оставляли сообщения на «горячих линиях» по поводу водоснабжения, но вопрос не решается. По указанному адресу, по заверениям жителей, было круглосуточное водоснабжение, однако неожиданно качество водоснабжения резко ухудшилось.

Случалось, что жители этих домов неделями оставались без воды. Когда они интересовались, в чем причина, им из организации «Лори-водоканал» ответили, что произошла авария. И так периодически. После многочисленных жалоб водоснабжение, правда, с перебоями, было восстановлено. Однако не как раньше – ежедневно, а через день, раз в два дня. И за то, что на протяжении 7 дней люди не получали воду, никто не был привлечен к ответственности, не компенсировал.

По словам жителей, в эти дни они откуда только не таскали воду, чтобы решить бытовые проблемы: «У нас маленькие дети, в зданиях живут пожилые люди, вопросы гигиены, как их решать без воды? Мы попросили привозить воду хотя бы на машинах, но ничего предпринято не было. У людей нет возможностей покупать воду, вынужденно приносят воду из отдаленных мест», – в беседе с «Аравот» выразили недовольство жители указанных домов, высказав подозрения, что не исключено, что воду в их зданиях отключили, чтобы поддержать чей-то водный бизнес: «Может быть, в магазинах осталась воды, хотят ее реализовать, а то почему неделями людей оставляют без воды?»

В этих двух здания живет несколько сот человек, среди которых, как отметили в беседе с нами жильцы домов, есть дети, и отсутствие воды в таких семьях создало большие проблемы: «Представьте, мы не разрешали детям часто ходить в туалет, так как не было воды». Ответственным за водоснабжение этих зданий является организация «Лори-водоканал».

Соб. корр.

Газета «Аравот»

20.12.2016г