Тигран Саргсян и Нурсултан Назарбаев обсудили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саргсян обсудили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета

22 декабря в Астане Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саргсян обсудили повестку предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.

В 2016 году Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами под председательством Казахстана в ЕАЭС подготовила ряд важных документов по вопросам дальнейшего развития евразийской интеграции. Они будут рассмотрены на предстоящем заседании. На повестке – вопросы совместной координации транспортной политики, таможенного законодательства, формирования общего рынка электроэнергетики.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саргсян проинформировал Президента Республики Казахстан о текущем состоянии вопросов, которые будут рассмотрены главами государств.

Справка

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саргсян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2016 году в органах Союза председательствует Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является председателем Высшего Евразийского экономического совета.

Контакты для СМИ:

Заместитель начальника отдела пресс-службы

Марина Викторовна Шкурлатова

+7 (495) 669-24-00, доб. 41-55

[email protected]

www.eurasiancommission.org

Пресс-релиз