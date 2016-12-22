Ответ «Союза информированных граждан» на обвинения посольства России в Армении

20 декабря пресс-служба посольства России в Ереване выступила с публикацией, в которой обратилась к материалам сайта Sut.am, основателем которого является «Союз информированных граждан».

В частности, у посольства вызвали недовольство публикации «Посол приписывает России Программу школьного питания Армении и ООН» и «Посол России в Армении Волынкин соврал про поставки оружия». Посольство назвало их «ложью», «заказными», «свежими ПСАКИ» (возможно, имея ввиду бывшего официального представителя Госдепартамента США Дженнифер Псаки), а авторов этих статей купленными за «30 сребреников».

Более того, посольство утверждает, что Программа школьного питания осуществляется в Армении Всемирной продовольственной программой ООН при практически полном российском финансировании – 18 млн. долларов (не приводя каких-либо конкретных ссылок, кроме ссылки на некий сайт DLMN). Команда Sut.am, в свою очередь, ссылалась на начальника отдела Финансового-экономического управления и бухгалтерского учета Министерства образования Армении Геворга Егиняна, который опроверг информацию о финансировании Россией данной программы (аудиозапись можете прослушать по ссылке).

А что касается публикации о покупке оружия в кредит на сумму 200 млн. долларов, посольство предлагает обратиться в министерство обороны Армении, или же просто просмотреть военный праздничный парад, который прошел 21 сентября (парад ко дню независимости Армении). Между тем, как «Союз информированных граждан» в связи с этим вопросом обратился как в МО Армении, так и в министерство финансов. Не получив из МО РА ответа, мы опубликовали ответ из министерства финансов, из которого становится ясно, что поставок оружия по кредитному договору не осуществлялось. Отсканированная копия ответа была опубликована в указанной посольством публикации Sut.am.

Команда Sut.am руководствуется полученными официальными материалами и не может гарантировать, что публикации сайта понравятся всем. Тем более, что часто не удается получить комментарий или информацию от пресс-службы посольства России.

Не обращаясь к политической части заявления посольства, отметим, что утверждения об анонимности публикаций и именах «стоящих за ними авторов» – неприемлемы. Материалы Sut.am носят детективный характер, над ними обычно работает целая команда и, как отмечено на сайте их автором является «Союз информированных граждан». Нет необходимости указывать имена авторов под материалами Sut.am, также как и нет имени под заявлением пресс-службы посольства.

«Союз информированных граждан»