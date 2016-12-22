«Карабах в русско-турецких отношениях всегда был разменной монетой»: Агаси Енокян

120 жертв, потеря 800 гектаров территорий: после Четырехдневной войны Армения имеет именно эту картину. Подводя итоги уходящего года с точки зрения урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта эксперты констатируют, что положительных продвижений в 2016 не было.

На состоявшейся вчера в «Медиа центре» пресс-конференции политолог, директор Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян отметил: «Четырехдневная война показала, что наши солдаты, наши офицеры и наш народ готовы защищать родину, они патриоты, в отличие от власти. Следующий вывод — это то, что Минская Группа не смогла возобновить переговорный процесс по Карабахскому урегулированию. Очевидно, что Россия имеет свои интересы касательно данного конфликта и пытается руководствоваться ими».

Господин Григорян отметил, что Россия, например, хочет, чтобы Азербайджан стал членом ЕАЭС, и так сильно этого желает, что оказывает давление на руководство РА, чтобы они пошли на уступки, а Россия решила этот вопрос.

Директор института Кавказа Александр Искандарян призвал не путать процесс карабахского урегулирования с переговорами по этому вопросу: «В последнее время в процессе Карабахского урегулирования пытаются сохранить существующий статус-кво, а не решить вопрос. С этой точки зрения ничего нового нет. Минского процесса также не существует в последние несколько лет. После апрельских событий ситуация ухудшилась. Не вижу перспектив, которые позволили бы думать, что конфликт находится на пути урегулирования».

Директор Армянского Центра политических и международных исследований, политолог Агаси Енокян подчеркнул: апрельская война напомнила о том, что конфликт не решен: «До сих пор власти РА думали, что статус-кво можно сохранять вечно, но апрельская война показала, что это мнение ошибочно. После этого власти извлекли уроки. Конечно, не всегда выводы были правильными: например, получивший большой общественный резонанс проект о 1000 драмах, которым, фактически, обязанности государства возлагаются на плечи граждан».

По словам Агаси Енокяна, следующий фактор — это интенсивный приток вооружений в регион, и эти вооружения более опасные и смертоносные, чем раньше: «Азербайджан применил оружия, которые до сих пор были запрещены. Это говорит о том, что конфликт может углубиться, а российский фактор будет расти. Следующая тенденция, о которой говорит Агаси Енокян это то, что если до сентября месяца армянская сторона и сопредседатели желали усадить Азербайджан за стол переговоров, то в последние месяцы – после демонстрации искандеров, все наоборот.

Агаси Енокян отметил, что ситуация сейчас хуже, чем год назад, вероятность возобновления военных действий сохраняется, и любой внутренний бунт против этого власти могут управлять: «Речь о действиях группы «Сасна црер». Тот же вопрос о 800 гектарах, который в первое время, кажется, считался серьезным, но сейчас, когда до выборов осталось всего несколько месяцев, никто из представителей оппозиции этот вопрос не поднимает».

Депутат от фракции «Наследие» Теван Погосян, в свою очередь отметил, что первый урок 2016 года — это то, что мы должны полагаться только на себя: «Война не закончилась, и мы должны жить именно с этой психологией. Без арцахской стороны переговоров быть не может. Следующий урок — это то, что единственным сдерживающим Азербайджан фактором должно быть осознание, того, что армянские стороны сильнее. Как только они начинают думать, что баланс нарушен, сразу же инициируют военные действия».

Агаси Енокян выразил озабоченность в связи с тем, что политика руководства РА не направлена на усиление Армении и Арцаха: «Я не понимаю, когда говорят – если власти проявят политическую волю. Руководству не выгодно, чтобы Армения была сильной, поскольку они осознают, что в условиях развития демократии они больше не будут у власти». Касаясь Карабахского конфликта в контексте русско-турецких отношений, господин Енокян отметил: «В русско-турецких отношениях Карабах всегда был разменной монетой, предметом торга. Это настолько очевидно, что РФ и Турция обсуждают решение Карабахского конфликта, а потом спикеры министров иностранных дел информируют наше руководство об уже принятых решениях по Карабаху».

А депутат ор партии РПА Ширак Торосян отметил, что если до апрельских событий стороны надеялись на то, что возможно достичь мирного урегулирования конфликта, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Отвечая на обвинения господина Енокяна, Ширак Торосян заявил, что нет такой власти, которая не желала бы процветания своей страны.

А Степан Григорян подчеркнул роль Ирана в Карабахском урегулировании: «Позиция Ирана в Карабахском вопросе более сбалансирована, очевидно, что иранский фактор может быть использован в противовес Турции. Иран обеспокоен альянсом Азербайджан Турция и ему не хотелось бы, чтобы РА и Карабах стали слабее».

Фото – «Медиа Центра»