США включили российскую соцсеть «ВКонтакте» в список злостных нарушителей авторских прав

Голос Америки. Власти США внесли российскую социальную сеть «ВКонтакте» в список компаний, допускающих серьезные нарушения авторских прав и неправомерные использования товарных знаков.

Управление торгового представителя США отметило, что «данная деятельность наносит ущерб американской экономике, подрывая инновационную деятельность и права американских компаний и их работников на интеллектуальную собственность».

В докладе Управления торгового представителя отмечается, что российская социальная сеть «способствует распространению файлов, нарушающих авторское право» и, «по имеющимся данным, по-прежнему является местом сосредоточения незаконной деятельности».

В докладе также отмечается, что книгоиздатели, кино- и музыкальная индустрии предложили включить сайт Rapidgator для включения в список нарушителей этого года.

«Rapid­gator базируется в России, но обеспечивает предположительно незаконным контентом пользователей, которые, в основном, находятся за пределами страны», – говорится в докладе.

«Список 2016 года подчеркивает необходимость принятия мер ответственными правительствами в отношении этих видов пиратства и производства контрафактной продукции» – заявил торговый представитель США посол Майкл Фроман.