Экономист: ожидать, что из Ирана в Армению поступят большие инвестиции – «из жанра сказок»

Иран не рассматривает Армению как инвестиционного партнера, Иран рассматривает Армению как торгового партнера», – таково мнение экономиста Вилена Хачатряна относительно армяно-иранских экономических отношений. В качестве обоснования сказанного он приводит показатель того, что Иран в течение 28 лет инвестировал в Армению 3 млрд. драмов.

«В торговых отношениях Иран достиг определенной позиции, то есть, он всегда присутствует в десятке, но, тем не менее, иранские инвестиции не текут в Армению. Может быть, это обусловлено фактором России: газопровод, железная дорога и прочее. На самом ли деле наша дорога, которая является альтернативой, то есть, может ли Иран, как деловой партнер, играть для нас большую роль, а нам не удается использовать это обстоятельство? А Иран рассматривает нас в этом смысле в качестве противовеса, например, в отношениях Азербайджан-Израиль. Скорее всего, применяется механизм дипломатических противовесов, сдерживания».

На вопрос Aravot.am, реально ли строительство железной дороги, учитывая необходимость огромных инвестиций и заинтересованность в этом стран, господин Хачатрян ответил: «Думаю, что необходимо согласие других геополитических партнеров. Должна дать свое согласие Грузия, должна согласиться Россия».

21 декабря Армению посетила делегация Исламской Республики Иран во главе с президентом страны Хасаном Роухани, состоялись встречи предпринимателей. На вопрос, чего можно ожидать после визита этой делегации, господин Хачатрян ответил, что это станет ясно из достигнутых договоренностей, осуществляемых программ. На вопрос, какие сферы экономики Армении могут быть привлекательными для Ирана в плане инвестиций, экономист ответил, что это информационные технологии, гостиничный бизнес, туризм: «Но ожидать, что из Ирана в Армению начнут поступать большие инвестиции – из жанра сказок».