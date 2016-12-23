Министр Сурен Караян не согласен с прогнозом Всемирного банка о нулевом экономическом росте: видео

Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян положительно оценивает присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу.

«Положительно, потому что имел место рост экспорта, в частности, в страны ЕАЭС», – сказал вчера Сурен Караян на брифинге с журналистами после заседания правительства.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, удалось ли премьер-министру Карену Карапетяну примерно за 100 дней своего пребывания в должности выполнить данные обещания, в частности, создать равные конкурентные условия, министр сказал: «Да, и об этом могу сказать не только я, но это констатирует уже и частный сектор, что там произошли значительные позитивные изменения».

С замечаниями о завершении года с нулевым ростом экономики Сурен Караян не согласен. По мнению министра, достаточный рост был зафиксирован в производственной сфере: «У нас будет примерно 6-7% роста в производственной сфере, будет зафиксирован рост также и в сфере услуг».

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