«Мы все были очевидцами деятельности Тер-Петросяна в 2008г, там не о чем сожалеть»: Сасун Микаелян

На наш вопрос к члену партии «Гражданский договор», ветерану Арцахской войны Сасуну Микаеляну, что первый президент Левон Тер-Петросян будет участвовать в предвыборной борьбе, и поскольку он был членом его команды, не трудно ли ему будет теперь конкурировать с ним в разных командах, ответил:

«Ты с какой-то такой болью и горечью говоришь – были в одной команде… Мы были в команде народа. Я всегда появлялся на той площадке, которая была востребована народом. Сожалеть не о чем. Мы все были очевидцами деятельности, развернутой Левоном Тер-Петросяном в 2008 году, там не о чем сожалеть.

Кто верит и доверяет – пожалуйста. Я не критикую и не обвиняю. А кто видел, что происходило в те годы, пусть сам думает и действует на свое усмотрение».

Подробности читайте в номере печатной версии газеты «Аравот» от 22.12.2016г.