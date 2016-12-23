В российской 102-ой военной базе в Гюмри будет новый командир

Командир 102-й Гюмрийской военной базы генерал-майор Устинов, который на эту ответственную должность был назначен два года назад, 30 марта 2015 года, сразу же после убийства, совершенного Валерием Пермяковым в Гюмри (сменил смещенного с должности Андрея Рузинского), отбыл в Москву для работы в Высшей военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.

В данный момент его замещает начальник штаба Олег Николевич. По нашим сведениям, новым командиром военной базы будет назначен осетин по национальности Елканов, который недавно вернулся из Сирии.

Приказ о его назначении пока не отдан, и если даже его назначат прямо сейчас, то в Гюмри он прибудет в январе.