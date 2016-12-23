Премьер-министр – министрам: «Проведите ревизию»

Вчера на заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян отдал членам правительства распоряжение обобщить все ранее полученные распоряжения и выполнить их до конца года.

Премьер-министр распорядился также представить отчеты, приоритетные программы и мероприятия на 2017 год, с указанием конкретных ответственных лиц. «Программа приоритетных задач и мероприятий сегодня уже находится в правительстве, прошу обобщить и провести ревизию, что правильно, что нет, и уточнить программы, которые мы фиксируем на 2017 год. Это конкретные проекты, которые курируют министры, заместители министров», – сказал премьер-министр.

Карен Карапетян поручил министру территориального управления Давиду Локяну завершить разработку паспортов областей, в которых фиксируются все показатели, которые характеризуют область.

Кроме того, премьер-министр отметил, что следует систематизировать работу с губернаторами, которая заключается в сравнении и анализе бюджетов общин: «Что я имею в виду? Во время визитов, совершенных 2 дня назад в Вайоц Дзор и Араратскую область, сравнение бюджетов общин дает достаточно серьезную информацию о количестве жителей, на основании чего мы можем делать прогнозы и наметить те горизонты, которые могут иметь общинные бюджеты. Губернаторам, их соответствующим ведомствам необходимо поручить проанализировать бюджет каждой общины, сравнить со сравнимыми бюджетами и выявить те пропорции, на основании которых сформируется бюджет общины».

Обратившись к представителю Министерства иностранных дел, премьер-министр сказал: «Наш Комитет по туризму и Управление гражданской авиации представили предложения относительно концепции виз. Прошу обсудить этот вопрос и дать решение. Сравните также с порядком предоставления виз в соседних с нами странах».