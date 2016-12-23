Поменять местами причину и следствие

Ни один вменяемый человек не хотел бы жить с соседями в состоянии вечной войны и быть против мира, примирения и благорасположенности. Ни один наблюдательный человек не может спорить с тем, что причиной многих серьезных экономических проблем является война и блокада Армении. Но я не уверен в правильности логики известной фразы: «наши проблемы не решатся до тех пор, пока не установится мир». А может, нам стоит перевернуть очередность в этой фразе и говорить наоборот? «Мир не установится до тех пор, пока мы не решим наши внутренние проблемы». Такой вывод только на первый взгляд кажется странным, на самом деле это вполне логично, мы должны быть настолько сильны и едины внутри себя, чтобы противник не мог и не осмеливался напасть на нас. Это, конечно, не исключает необходимости вести с соседями переговоры и искать компромисс. Вопрос заключается в том, насколько сильнее позиции на переговорах. А это, я уверен, наша внутренняя проблема.

Я не думаю, что причиной алчности и ненасытности наших правителей является вопрос Арцаха. Мне не кажется, что после 1995 года мы не в состоянии провести нормальные выборы исключительно по той причине, что в регионе не установлен устойчивый мир. И не из-за Карабахского конфликта в нашей стране относятся с неуважением к государству и закону. А теперь представьте, что все те средства, которые наши чиновники и опосредованные с ними олигархи вывели из страны, на которые они возвели свои дворцы, все эти деньги были бы вложены в армию, науку и образование, не стал бы наш противник, по крайней мере, более сдержанным? Если наши дипломаты и выступающие с различных международных трибун депутаты представляли страну, где существует разделение между ветвями власти, где судебная система является независимой, где нет никаких сомнений по поводу выборов, разве эти дипломаты и депутаты не должны были бы чувствовать за своей спиной более мощную поддержку?

Таким образом, не умаляя значения Карабахского конфликта, стоит, пожалуй, «копнуть глубже» и понять, какие элементы отсутствуют у нас, чтобы иметь полноценное государство. Конечно, одним-двумя предложениями не ответить на этот вопрос, но мне кажется, что «борозда» пошла криво в тот момент, когда нам показалось, что во имя некой благородной идеи и освобождения того же Карабаха можно совершать «некоторые» вольные, аморальные, темные поступки. А в более широком смысле, когда мы впали в чистый «прагматизм», считая, что в основе государственности должна лежать идея «национального освобождения», а не моральные и духовные ценности.

Когда лица, принимающие решения, начнут понимать это, тогда и начнут закладываться основы полноценного государства. А когда у нас появится сильная страна, мы сумеем решить проблему Карабаха.