Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:16 | Декабрь 23 2016

Серж Саргсян принял делегацию Госдумы России

Серж Саргсян принял делегацию Госдумы России

Президент Серж Саргсян 22 декабря принял делегацию Государственной думы РФ, возглавляемую председателем комитета по делам стран СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Делегация находится в Армении для проведения совместного заседания с постоянным комитетом внешних связей Национального Собрания РА.

Президент Республики подчеркнул важность последовательного углубления отношений и взаимодействия Армении со стратегическим партнёром – Российской Федерацией по всем направлениям, отметив чрезвычайно большую роль парламентариев в этой работе.

Серж Саргсян отметил, что и в рамках интеграционных объединений армяно-российское взаимодействие гармонично дополняет и ещё больше усиливает двусторонние отношения, открывая новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Президент выразил надежду, что результаты ереванского совместного заседания армянских и российских парламентариев внесут свой вклад в дело укрепления межгосударственных связей.

Отметив, что несмотря на негативное влияние международных экономических процессов на экономики стран-членов Евразийского экономического союза, тем не менее, потенциал Союза способствовать экономическому развитию довольно большой.

Президент Серж Саргсян подчеркнул, что Армения убеждённый сторонник развития интеграционных процессов и придаёт большое значение активной работе всех стран-членов по последовательному продвижению этих процессов.

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Рубрики: Официальные
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