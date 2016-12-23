Комиссии Национального Собрания Армении и Госдумы РФ приняли совместное заявление

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВНЕШНИМ СНОШЕНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ДЕЛАМ СНГ, ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совместное заседание Постоянной комиссии по внешним сношениям Национального Собрания Республики Армения и Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Стороны) состоялось в г. Ереване, Республика Армения, 22 декабря 2016 года.

В ходе заседания был подтвержден общий настрой на укрепление и развитие отношений дружбы и сотрудничества между двумя Сторонами, дана высокая оценка сложившемуся механизму межпарламентского взаимодействия в рамках союзнического взаимодействия между Республикой Армения и Российской Федерацией.

Участники совместного заседания решительно осуждают террористический акт в Анкаре, в результате которого был подло убит Посол Российской Федерации в Турецкой Республике А.Г. Карлов.

Обсудив перспективы экономического сотрудничества и интеграционную динамику в рамках Евразийского экономического союза, а также инициативы и поддержку межпарламентского сотрудничества для реализации бизнес проектов и привлечения инвестиций:

Стороны отмечают важность развития и углубления экономической интеграции для достижения целей и задач Евразийского экономического союза как современного, эффективного и конкурентоспособного интеграционного объединения;

Стороны стремятся к созданию благоприятных условий для формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках Евразийского экономического союза в интересах проведения скоординированой, согласованой или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором о Евразийском экономическом союзе;

Стороны прилагают усилия к дальнейшей гармонизации национальных законодательств, способствующей укреплению интеграционного взаимодействия и дополнительному росту экономики;

Стороны подтверждают свою ответственность в деле разъяснения гражданам своих стран значения Евразийского экономического союза как действенного механизма тесного взаимодействия суверенных независимых государств на новой широкой экономической платформе в понятном и привлекательном для граждан и бизнеса устойчивом и долгосрочном формате. Существенную роль в достижении этой цели должен играть регулярный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес;

Стороны намерены продолжать информационную работу в рамках межпарламентских контактов и на площадках международных парламентских организаций, направленную на популяризацию идей евразийской экономической интеграции и создание благоприятного образа ЕАЭС, а также в общении с парламентариями и общественностью разъяснять значимость происходящих интеграционных процессов в интересах содействия имиджевой составляющей Евразийского экономического союза.

Стороны придают важное значение созданию условий для парламентской поддержки в привлечении долгосрочных инвестиций, реализации перспективных совместных проектов, с учетом интеграционных процессов в ЕАЭС.

Обсудив тему региональной безопасности в аспекте армяно-российского сотрудничества и обеспечения региональной безопасности на территории Южного Кавказа:

Стороны отмечают важность принятого 14 октября 2016 г. в г. Ереване заявления глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по нагорно-карабахскому конфликту и подтверждают необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы на основе норм и принципов международного права, Устава ООН, положений Хельсинкского Заключительного Акта, в частности, касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, равноправия и права народов на самоопределение, территориальной целостности государств;

Стороны подтверждают актуальность заявления министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по нагорно-карабахскому конфликту от 4 июля 2016 года, подписанного в г. Ереване;

Стороны подчеркивают необходимость повышения роли парламентской дипломатии для дальнейшего содействия международным усилиям, направленным на обеспечение региональной и международной безопасности, поддержания стабильности и создания атмосферы доверия в регионе.

Стороны намерены продолжать информационную работу в межпарламентских форматах, направленную на необходимость соблюдения бессрочных соглашений о прекращении огня 1994 и 1995 годов.

Стороны учитывают важность договоренностей, достигнутых на саммитах 16-го мая в г. Вене и 20 июня 2016 года в г. Санкт-Петербурге, и считают недопустимым эскалацию ситуации в зоне карабахского конфликта.

Стороны поддерживают усилия сопредседателей МГ ОБСЕ по стабилизации обстановки и созданию условий для продвижения мирного процесса.

Обсудив состояние сотрудничества на международных парламентских площадках: МПА СНГ, ПА ОДКБ, Межпарламентского союза, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПАЧЭС и других:

Стороны подчеркивают необходимость координации деятельности парламентских делегаций Армении и России в рамках международных парламентских организаций (МПА СНГ, ПА ОДКБ, Межпарламентский союз, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПАЧЭС и другие) на основе учёта союзнических обязательств и в целях упрочения армяно-российского взаимодействия и выступления с согласованными инициативами по актуальным международным вопросам;

Стороны намерены активизировать взаимодействие с целью противодействия различным инициативам и шагам, идущим вразрез с интересами государства/государств Сторон.

Стороны считают важным проведение на международных парламентских площадках скоординированной работы, нацеленной на выстраивание с парламентариями мира отношений на основе равенства и неделимости безопасности, воздержания в международных отношениях от угрозы силой или ее применения, действуя политико-дипломатическими методами;

Стороны высоко оценивают значимость межпарламентских связей, которые выполняют функцию важного механизма в деле нормотворческого обеспечения дальнейшего развития армяно-российских союзнических взаимоотношений, тесного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, а также Евразийского интеграционного проекта, раскрывающего хорошие возможности для реализации взаимовыгодных инициатив и достижения успеха;

Стороны отмечают необходимость дальнейшего тесного взаимодействия парламентариев Республики Армения и Российской Федерации в интересах гармонизации законодательной базы;

Стороны приветствуют решение Межпарламентского союза о проведении его 137 Ассамблеи в г. Санкт-Петербурге в 2017 году.

Стороны придают важное значение углублению межпарламентского сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации в целях дальнейшего развития дружественных и взаимовыгодных связей в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны приветствуют итоги состоявшихся дискуссий и заявляют о готовности продолжать последовательную работу в интересах содействия реализации решений, принятых в рамках армяно-российского межгосударственного сотрудничества.

Стороны считают, что совместные заседания придают дополнительный импульс развитию и гармонизации национальных законодательств, а также совершенствованию правоприменительной практики.

Стороны подтверждают заинтересованность и готовность периодически организовывать совместные парламентские проекты и мероприятия с участием других парламентских комиссий и комитетов Национального Собрания Республики Армения иГосударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Стороны проведут очередное совместное заседание в г. Москве в 2017 году.

Председатель Постоянной комиссии по внешним отношениям Национального Собрания Республики Армения Артак Закарян

Председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Калашников