Электроэнергия в Армении подешевела

Только что Комиссия по регулированию общественных услуг РА снизила тариф на электроэнергию на 1 драм 22 лумы, а для малообеспеченных семей – на 6 драмов 2 лумы. Таким образом, за электроэнергию, потребляемую в дневное время, придется платить 44 драма 98 лум за 1 кВт, а ночной тариф составит 34 драма 98 лум.

Для социально необеспеченных слоев населения установлен другой тариф – 40 драм за дневное потребление, 30 драмов – в ночное время. По словам главы управления тарифной политики Комиссии по регулированию общественных услуг РА Г. Баграмяна, новые тарифы вступят в силу с 1 февраля 2017 года. Снижение тарифов Г. Баграмян обусловил снижением стоимости газа для теплоэлектростанций.