«Совет ЕЭК принял ряд важных решений по развитию евразийской интеграции»

21 декабря в Москве Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял ряд важных решений в сферах торговли, экономики и финансовой политики, энергетики и инфраструктуры, конкуренции и антимонопольного регулирования, промышленности и агропромышленного комплекса, технического регулирования в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В заседании приняли участие Вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Республики Армения Ваче Габриелян, Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Василий Матюшевский, Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин, Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, члены Коллегии (министры) ЕЭК.

Совет ЕЭК признал целесообразным начать переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли с Республикой Сингапур. Переговоры Евразийской экономической комиссии и стран Союза с Сингапуром начнутся после завершения работы совместной исследовательской группы. Координация по подготовке доклада группы возложена на Комиссию. Определено, что после принятия Президентами стран ЕАЭС соответствующего решения по торговле товарами будут договариваться Комиссия и государства-члены, по торговле услугами и инвестициями – государства-члены при координации России.

«Развитие торговли с различными странами является приоритетом Евразийского экономического союза, – отметил Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Аскар Мамин. – Это источник для диверсификации отраслей, развития транспортно-логистических маршрутов».

Как отметил Аскар Мамин, по всем вопросам повестки дня удалось достичь взаимовыгодных решений, направленных на дальнейшее развитие Союза.

Утвержден порядок представления странами ЕАЭС в Евразийскую экономическую комиссию информации о товарах, происходящих из Вьетнама и ввозимых на таможенную территорию Союза. Центральные таможенные органы государств-членов ежемесячно, на сороковой день после отчетного периода, в целях проведения мониторинга будут представлять в Комиссию такую информацию.

Совет ЕЭК одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета по утверждению «Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики». Реализация основных направлений будет осуществляться на основе трехлетних «дорожных карт», утверждаемых Межправительственным советом. В результате в ЕАЭС появятся условия для снятия существующих ограничений при перевозках всеми видами транспорта.

Совет Комиссии утвердил положение о ежегодном мониторинге и анализе результатов реализации Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС. Документ направлен на определение качественных и количественных показателей, характеризующих развитие в Союзе промышленного сотрудничества, оценку перспектив динамики основных показателей этого года, анализ исполнения планов реализации Основных направлений, повышение эффективности работы по их реализации.

Утверждена также концепция создания евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации. Она предусматривает создание евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации на базе единого реестра промышленных предприятий стран ЕАЭС. Это будет ключевой информационный и интеграционный ресурс для поиска потенциальных партнеров и поставщиков субконтрактных заказов. Евразийская сеть обеспечит возможность для бизнеса государств-членов оперативно подбирать эффективных партнеров по кооперации, выстраивать рациональную организационную структуру производства, вовлекать малые и средние предприятия в производственные цепочки крупных производителей, оптимально загружать производственные мощности.

Члены Совета внесли изменения в решения Комиссии Союза и Решение Совета ЕЭК в отношении временно ввозимых отдельных видов гражданских пассажирских самолетов. Кроме того, внесены изменения в Решение Комиссии Союза по ванадиево-алюминиевой лигатуре.

Утвержден порядок применения уполномоченными органами государств Евразийского экономического союза мер по приостановлению или запрету применения медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медизделий и изъятию их из обращения в странах Союза. Документ направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан ЕАЭС, интересов пациентов и потребителей медицинских изделий, персонала учреждений системы здравоохранения, а также на защиту производителей медиизделий от подделок.

Совет ЕЭК внес ряд изменений в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС. Заменены коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Союза по некоторым видам подкарантинной продукции в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года ее новой редакции.

Все решения направлены на дальнейшее развитие евразийской интеграции.

Справка

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2016 году в органах Союза председательствует Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является председателем Высшего Евразийского экономического совета.

Контакты для СМИ

Заместитель начальника отдела пресс-службы

Евразийской экономической комиссии

Сергей Алексеевич Цыпленков

+7 (495) 669-24-00 доб. 41-49

tsyplenkov@eecommission.org

eurasiancommission.org