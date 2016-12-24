Кто борется против закона о домашнем насилии – российский след: доклад

Как известно, в Армении поднялась большая шумиха вокруг Закона Армении «О предотвращении домашнего насилия и борьбе с ним». Распространилась многочисленная дезинформация, связанная с законопроектом, что сочеталось/сопровождалось обвинениями в адрес Запада.

Оставив в стороне содержательное обсуждение законопроекта, «Союз информированных граждан» решил кратким докладом обратиться к наиболее активным и инициативным группам, которые выступают против законопроекта и выяснить связь этих групп с посольством России в Армении и российскими государственными фондами.

В результате исследования выяснилось, что «Всеармянский родительский комитет», ресурс «Stop G7», «Ереванский геополитический клуб», партия «Во имя социальной справедливости», информационно-аналитический центр «Луйс», некоторые блогеры и газеты взаимосвязаны друг с другом и имеют поддержку со стороны России.

Эта поддержка выражается не только в финансовом отношении («Россотрудничество», «Русский мир» и фонд «Горчаков»), но, в некоторых случаях, даже путем предоставления информации со стороны ФСБ России.

В результате можно отметить, что не исключается, что распространение дезинформации в общественном поле касательно Закона РА «О предотвращении домашнего насилия и борьбе с ним» преследует исключительно цель распространения антизападных настроений.

Доклад полностью можете прочитать здесь (на Армянском языке).

«Союз информированных граждан»

Фото – ВВС