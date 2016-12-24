Пять главных ответов Путина на «большой» пресс-конференции

Российский президент Владимир Путин провел двенадцатую ежегодную пресс-конференцию. Как и в послании, которое глава государства огласил 1 декабря, он уделил много внимания экономике, приведя большое количество статистики и прогнозов. Впрочем, с куда большей заинтересованностью президент говорил о международных отношениях, отмечает ВВС.

Дональд Трамп, по его мнению, тонко почувствовал настроения общества и поэтому победил, а демократы в США скомпрометировали себя во взломанной переписке сами, проиграли и теперь ищут виновных на стороне. О своих политических планах Путин говорил неохотно. Он пообещал решить, идти ли на президентские выборы, когда “время созреет”.

О президентских выборах-2018

“Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моём или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации”.

По мнению Путина, проведение досрочных президентских выборов “возможно, но нецелесообразно”. Журналиста газеты “Коммерсант” Андрея Колесникова, попросившего ответить, почему Путин должен и не должен баллотироваться в 2018 году, российский президент назвал провокатором.

Путин уже не в первый раз ушел от ответа на вопрос, намерен ли он участвовать в следующих выборах президента.

Политолог Константин Калачев отметил, что ответ на вопрос Колесникова прозвучал интересно: “Создана интрига. Хотя ясно, что в президентской кампании он участие примет. Но паузу решил подержать. Профессиональная привычка”, – сказал Би-би-си эксперт.

Как менялись слова Владимира Путина о четвертом президентском сроке

2012 год: “Не знаю, хочу ли я 24 года”.

2013 год: “Я не исключаю”.

2014 год: “Существует возможность моего нового выдвижения”.

2015 год: “Это уже будет зависеть от конкретной ситуации в стране, в мире, и от моих собственных настроений”.

2016 год, апрель: “Мне кажется, об этом рано говорить. В зависимости от того, как будет складываться ситуация и как будет идти работа, будут приняты соответствующие решения”.

2016 год, сентябрь: “Уже сейчас мы работаем над стратегией развития экономики после 2018 года”.

2016 год, декабрь: “Время созреет”.

По данным опроса Фонда “Общественное мнение”, проведенного 11 декабря, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, Владимира Путина на них поддержали бы 66% россиян.

“С Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что тех материалов, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия“.

О резонансных уголовных делах против чиновников

“С Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что тех материалов, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия“.

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября. Это стало первым в истории современной России случаем задержания федерального министра. Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере 2 млн долларов за положительную оценку сделки о покупке “Роснефтью” пакета акций компании “Башнефть”.

В послании федеральному собранию 1 декабря президент посетовал, что “стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев, и нередко этим грешат представители следственных, правоохранительных органов”. Путин отметил, что “борьба с коррупцией – это не шоу”.

Путин на пресс-конференции назвал вбросом сообщения СМИ о следственных действиях в отношении экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова и заявил, что против него не возбуждалось уголовного дела. Вбросы в СМИ, добавил президент, “наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека”.

26 июля у Бельянинова прошел обыск, СМИ опубликовали фотографии из его дома. “Газета.ру” сообщила, что в ходе обыска у него были найдены коробки из под обуви с деньгами, а также старинные картины. Бельянинов, по данным СМИ, заявил, что это семейные накопления. 28 июля премьер Дмитрий Медведев подписал указ об отставке главы ФТС.

Обыск у Бельянинова проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном перемещении через границу алкогольной продукции в крупном размере и неуплате таможенных платежей. Бельянинов при этом проходил по делу свидетелем.

Также на пресс-конфренции несколько раз прозвучало имя главы госкомпании “Роснефть” Игоря Сечина.

Президента спросили о суде Сечина с газетой “Ведомости”, опубликовавшей статью о его особняке в подмосковной Барвихе (судья постановил удалить статью с сайта газеты и уничтожить остатки ее тиража). Путин в ответ сказал, что Сечину “поскромнее надо быть”.

“Это касается и премий, и доходов. Даже если это возможно в рамках закона, то нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей”, – добавил он.

Об иске “Роснефти” к РБК и Игоре Сечине

“Они чего должны делать для защиты своей чести, и достоинства, и деловой репутации? Они что, должны к вам приходить с дубиной и драться, что ли?”

Журналисты не обошли вниманием и суд “Роснефти” против медиахолдинга РБК, когда нефтяная компания запросила более 3 млрд рублей компенсации за репутационный ущерб, якобы нанесенный публикацией РБК.

Путин сказал, что не знаком с деталями дела. Он отметил, что Сечин, “так же, как и другие, в суды обращается”. “Они идут в суд, как в любом цивилизованном обществе”, – добавил Путин. Он также назвал “ничтожной” присужденную “Роснефти” в итоге сумму (390 тысяч рублей).

На вопрос, почему в бюджет не идут дивиденды, поступающие в “Роснефтегаз” (через эту компанию государство владеет “Роснефтью”), Путин ответил, что в деятельности “Роснефтегаза” “нет абсолютно ничего непрозрачного” и что деньги идут на “важные проекты”, среди которых разработка авиадвигателей с большой тягой.

Об отношениях с США

“Проигравшая сторона всегда ищет виновных на стороне”.

Так Путин ответил на вопрос корреспондента Би-би-си Стива Розенберга о возможном вмешательстве российских хакеров в ход американских выборов. Кибератаке подверглись серверы Демократической партии и электронная почта одного из руководителей штаба Клинтон Джона Подесты. Украденная переписка была передана сайту WikiLeaks и опубликована, что стало серьезным ударом для избирательной кампании.

Российские власти последовательно отрицали все обвинения в причастности к хакерским атакам.

Глава государства заявил, что Демократическая партия США проиграла “по всем фронтам”, но обвиняет в этом Россию. “Кто знает, что это за хакеры? Кто сказал, что они действовали из России?” – сказал Путин.

В администрации президента США ранее заявили, что Путин мог принимать непосредственное участие в хакерской операции, целью которой было вмешательство в выборный процесс в Соединенных Штатах.

Советник уходящего президента Барака Обамы Бен Роудс отметил, что Путин жестко контролирует любые операции, совершаемые российским правительством, из чего следует, что он был в курсе происходящего.

Сам же Обама заявил, что Вашингтон примет ответные меры против российских хакеров, пытавшихся вмешаться в выборный процесс в США.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее высмеял доклад ЦРУ, в котором утверждается, что российские хакеры пытались повлиять на ход кампании в интересах кандидата-республиканца.

О Дональде Трампе

“Тонко почувствовал настроение общества и работал именно в этой парадигме, до конца шёл, хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит”

Путин сообщил, что его встреча с Трампом возможна после того, как американский лидер соберет свою команду и вступит в должность. Первым делом с новым президентом Путин бы обсудил нормализацию российско-американских отношений.

“Хорошо, что в США есть люди, которые симпатизируют нам в наших представлениях о традиционных ценностях. Наши отношения нужно выстраивать на базе взаимной симпатии народов”, – сказал президент, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК. Тот отметил, что 37% республиканцев хорошо относятся к Владимиру Путину.

Эту цифру упоминал 16 декабря президент США Барак Обама на своей последней пресс-конференции в Белом Доме.

Речь идет об опросе, который проводили Economist и YouGov. Действительно, по их данным, 35% американцев, симпатизирующих Трампу, хорошо относятся и к Путину. Но большинство даже среди сторонников Трампа (51%) относятся к Путину негативно. В целом же лишь 21% американцев оценивает президента России позитивно (56% относятся к нему плохо). Также 21% жителей США воспринимают Россию как союзника. По мнению 58%, Россия – враг США,

На заявление Трампа о том, что США необходимо развивать свой ядерный потенциал, Путин ответил, что в этом для него “нет никакой новизны”, потому что Трамп говорил об этом во время предвыборной кампании.

“Что такое агрессор? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Вот мы сильнее любого потенциального агрессора, я могу и сейчас повторить это”, – заявил Путин.

“Про внешнюю политику ему говорить все-таки приятнее. Глаза сразу загораются. И вообще с иностранными журналистами ему интереснее. Тут сразу и юмор, и драйв. Геополитика его конек. Усиление оборонного потенциала – предмет гордости”, – прокомментировал политолог Калачев.

Фото – Deutsche Welle