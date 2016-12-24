«Это был своеобразный жест в сторону Грузии»: бывший глава МИД Грузии – «168 жам»

«Это был второй официальный визит Вигена Саргсяна после России, где он подписал соглашение о совместной армяно-российской группировке войск. Этот вопрос неоднократно обсуждался со стороны грузинского экспертного сообщества, были даже обсуждения, что это может быть использовано против Грузии.

Естественно, что это был своеобразный жест в сторону Грузии, который будет по достоинству оценен грузинскими властями. Похоже, что так и должно было быть, соседние страны сначала должны совершать шаги навстречу друг другу, однако, если мы примем во внимание ситуацию в регионе, можно предположить, что министр обороны Армении мог воздержаться от посещения Грузии и предоставить Грузии один из своих первых визитов.

Это является позитивным событием, которое показывает, что независимо от воли России армяно-грузинские отношения идут своим руслом», – сказал в беседе с корреспондентом «168 жам» бывший министр иностранных дел Грузии, дипломат Ираклий Менагаришвили, комментируя визит министра обороны РА Виген Саргсяна в Грузию.

Аракс МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»