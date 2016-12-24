Заявка Левона Тер-Петросяна была попросту предложением Сержу Саргсяну сыграть в шахматы: «Жаманак»

Если зреющую в Армении предвыборную ситуацию оценивать в рамках ныне сложившейся логики, то очевидно, что пока, так сказать, моду диктует власть, так как в предвыборный период особо интересные интриги исходят именно из системы власти. С оппозиционной половины поля пока поступила всего одна интересная инициатива. Это объединение трех партий: «Просвещенная Армения», «Гражданский договор» и «Республика».

Можно рассмотреть как инициативу и поступившую с оппозиционного поля заявку Левона Тер-Петросяна, однако она была попросту предложением Сержу Саргсяну сыграть в шахматы, то есть, эта инициатива полностью зависит от ответа Сержа Саргсяна. Остальные предвыборные интриги формируются на поле власти: список РПА, новый премьер-министр, участие Сержа Саргсяна, возвращение Гагика Царукяна, вхождение Вардана Осканяна в политику.

Если власть примерно десять лет назад была в состоянии реагировать на инициативы оппозиции, быть в роли реагирующей, так как та была более целостной и сплоченной, то сейчас власть не имеет возможности реагировать, и уже примерно десять лет по этой причине пытается постоянно навязывать статус реагирующего оппозиционному полю, в том числе и в виде разных периодических провокаций в отношении своих же на поле власти. Благодаря этому система диктует ситуацию, где уже не имеет полноценной возможности реагировать.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»