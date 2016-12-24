Необоснованные жалобы турок против резолюции Бундестага: «Азг»

19 декабря германская пресса без всяких «эмоций» констатировала: Конституционный суд Германии отклонил жалобу 8 турок относительно принятой 2 июня резолюции Бундестага о признании Геноцида армян, аргументируя, что подавшие жалобу не смогли обосновать нарушение их основных прав, и, кроме этого, суд возможность подобного нарушения прав не видит.

Часть представивших жалобу турок, как сообщают германские источники, являются жителями Германии. Эксперт по конституции, преподаватель Хагенского университета Гор Ованнисян в телефонной беседе с нами выслушав наши опасения, прежде всего, коснулся вышеупомянутого известного довода правительства ФРГ.

Господин Ованнисян сослался на Конституцию Германии – законодательная власть ограничена Конституцией, правительство – законами, для исполнительной власти принятые Бундестагом акты обязательны. А по поводу решения Конституционного суда уточнил, что истец не смог убедительно представить, каким образом было нарушено его право. Причина в том, что резолюция о признании Геноцида армян не является нормативным актом, она не содержит общих и абстрактных правовых регулирований, говорит господин Ованнисян. Наш собеседник, конечно, не исключает, что в будущем в суд могут обратиться и другие, хотя, утвержденный Бундестагом документ не затрагивает чьих-либо прав непосредственно.

Анаит ОВСЕПЯН

Германия

Статью полностью можно прочитать в номере газеты «Азг»