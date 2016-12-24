Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:59 | Декабрь 24 2016

Трамп назвал письмо Путина от 15 декабря «очень хорошим»

Трамп назвал письмо Путина от 15 декабря «очень хорошим»

Голос Америки. Как сообщают американские СМИ, президент России Владимир Путин в письме к избранному президенту Дональда Трампа в начале этого месяца выразил желание «восстановить рамки двустороннего сотрудничества» с США.

В письме, обнародованном переходной администрацией в пятницу, лидер России поздравляет Трампа с Рождеством и Новым годом, а также высказывает надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния.

По словам президента России, он уверен, что, после вступления в должность нового президента Соединенных Штатов, страны смогут – действуя конструктивно и прагматично – предпринять реальные шаги по восстановлению рамок двустороннего сотрудничества в различных областях, а также перевести уровень сотрудничества между ними на международной арене на качественно новый уровень.

Дональд Трамп, в своем заявлении, назвал письмо «очень хорошим» отметив, что высказанные там «суждения совершенно правильные».

«Я надеюсь, что обе стороны смогут реализовать эти идеи и нам не придется идти другим путем», – подчеркнул он.

Ранее лидеры Демократической партии и администрация Обамы обвинили Путина во вмешательстве в выборы в США, с целью добиться поражения кандидата от демократов и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая, по мнению аналитиков, выступала за более жесткий курс по отношению к российскому руководству.

Фото – Голос Америки

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Рубрики: Международные
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