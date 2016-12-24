«Сирийский пакет»: США ввели новые санкции против российских и сирийских субъектов

США ввели санкции против руководства базирующегося в Москве Темпбанка из-за Сирии. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов, передает издание Лента.Ру.

В черный список вошли заместители председателя правления Николай Ахломов, Елена Апанасенко и Ирина Коженкова, председатель наблюдательного совета Андрей Дубиняк, а также члены набсовета Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн, Владимир Гаглоев и Елена Жирова.

В этом же перечне значатся шестеро сирийских министров: промышленности Ахмад аль-Хамо; коммуникаций и технологий Али аль-Зафир; нефти и минеральных ресурсов Али Ганем; финансов Мамун Хамдан; транспорта Али Хаммуд; информации Мухаммад Рамиз Турджуман. В список вошел и глава ЦБ Сирии Дурейд Дургам.

Согласно пресс-релизу Минфина США, меры введены «в ответ на продолжающиеся акты насилия, совершаемые правительством Сирии во главе с Башаром Асадом против собственных граждан». Отмечается, что указанные в перечне лица, в частности, «оказывали поддержку или предоставляли услуги правительству Сирии, а также действовали от имени сирийских чиновников».

Активы фигурантов списка, которые находятся на территории США или контролируются гражданами Соединенных Штатов, подлежат заморозке. Кроме того, американцам запрещается проводить любые сделки с этими людьми.

Темпбанк основан в 1989 году. На его сайте говорится, что на сегодняшний день «это универсальный коммерческий банк, предлагающий широкий спектр финансовых услуг частным и корпоративным клиентам». Работает в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму и еще десятке субъектов РФ.

По информации banki.ru, Темпбанк «выступает финансовым гарантом исполнения крупной российской компанией своих обязательств по государственному контракту на территории Сирии по проведению буровых работ». Банк напрямую работает с Центробанком Арабской Республики, «осуществляя расчеты с сирийскими партнерами с целью выполнения государственных задач по развитию сотрудничества» с этой страной, сообщает портал.

Темпбанк и председатель его правления Михаил Гаглоев находятся под американскими санкциями с мая 2014 года.