«Прожрали, свое дело сделали!»: Никол Пашинян – о кредите на строительство автомагистрали Север-Юг

«Есть все основания утверждать, что Армения впала не в кредитный темп, а в кредитную лихорадку, и ситуация выходит из-под ее контроля», – заявил в четверг в парламенте депутат из фракции АНК Никол Пашинян.

Он напомнил, что в 2016 году для обслуживания государственного долга из бюджета необходимо было израсходовать 93 млрд. драмов, тогда как в действительности в 2016 году был израсходован 151 млрд. драмов, то есть, на 58 млрд. драмов, или на 62% больше. Теперь же бюджетом на 2017-й на обслуживание государственного долга предусматривается израсходовать на 91% больше, чем было предусмотрено. Никол Пашинян сказал, что на обслуживание государственного долга выделяется больше, чем для сферы здравоохранения и образования. Депутат отметил, что отклонение от прогнозов, конечно же, возможно, но на 2-3%, а не на 91 процент. Если отклонение от прогноза составляет 91%, это означает, что составитель прогноза, в данном случае – правительство, вообще не владеет ситуацией.

Заместитель министра финансов Армен Айрапетян в ответ на беспокойство депутатов по поводу нового кредитного соглашения сказал, что Армении доверяют, и предоставляют кредит. Никол Пашинян в ответ привел пример с сельским жителем, который позвонил им и сообщил, что у него имеется просроченный долг банку в размере 1000 долларов, и он не в состоянии выплатить его: «Надо было ходатайствовать, чтобы банк каким-то образом что-то сделал. Банк, без всякого вмешательства, позвал этого человека, сказал: ты не смог заплатить 1000 долларов, 300 тысяч принеси и отдай сейчас, а мы тебе выдадим новый кредит, остальной долг закроешь этим кредитом. И что теперь должен сказать сельчанин? Сказать, что он платежеспособен?».

Никол Пашинян отметил, что сейчас Армения в положении этого сельского жителя: кредит закрыть не может, а ему дают новый кредит.

Он прокомментировал также вопрос участка дороги Ереван-Арташат магистрали Север-Юг, построенной на кредиты, который считается официально открытым, но затем выяснилось, что он построен неправильно, и его снова закрыли: «Я не понимаю, как возможно реализовать миллиардную программу, а потом выяснить, что построена дорога неправильно? Возможно ли, чтобы человек построил дом, потом выяснится, что у дома нет дверей, окон, и кто несет ответственность за это? Никто. Нормально, обычное дело. Они же не дорогу строили, они кредит проедали, извините за выражение – прожирали! Сожрали, свое дело сделали, причем тут дорога? Их дело было не дорогу строить, чтобы мы сейчас спрашивали – построили, или не построили?».

Никол Пашинян сказал, что понятно, что правительство вынужденно берет новый кредит, чтобы суметь закрыть программы 2016 года, и начать новый год: «Честно говоря, слышали, что человек может в долг отпраздновать Новый год, но чтобы в 2017 году государство Республика Армения должна была отмечать Новый год в долг, это трудно было предсказать. Так что, с Новым годом и Рождеством».