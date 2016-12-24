«Уверен, что блок обогатится новыми лицами и политическими единицами»: Эдмон Марукян

В беседе с Aravot.am депутат Национального Собрания Армении, председатель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян не подтвердил, что партия Арама Карапетяна «Новые времена» ведет переговоры с целью присоединения к блоку партий «Гражданский договор», «Просвещенная Армения» и «Республика».

Эдмон Марукян сказал, что только вернулся в Армению из поездки и пока еще сведений не имеет, возможно, вопрос рассматривался с другими представителями блока. Марукян сообщил, что в данный момент блок ведет переговоры с некоторыми политическими силами: «Это политические деятели и силы, которые изъявили желание о сотрудничестве. Состоятся обсуждения и будут приняты решения. Уверен, что блок обогатится новыми лицами и политическими единицами. Пока что имена огласить не можем».

Мы попросили его прокомментировать недавнее заявление лидера ОНС Паруйра Айрикяна о том, что они обратились с призывом о создании единого народного блока к оппозиции, в том числе и к силам блока-тройки, однако последние даже не отреагировали. Айрикян назвал это невоспитанностью.

«Не исключено, что обратились к нам письменно, в любом случае, мы обсудим, но невозможно, чтобы мы проявили неуважительное отношение к кому-либо», – сказал Эдмон Марукян.

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