Связи Армения-Иран ослабли, когда Роберт Кочарян заменил иранский газ на российский: Рубен Меграбян

Иран является ключом для выхода Армении из региональной блокады. Эксперты уверяют, что углубление отношений Армении с Ираном важно не только для самих Армении и Ирана, но и для всего региона.

Во время круглого стола на тему «По итогам визита Роухани», организованного вчера 23 декабря в Армянском Институте международных отношений и безопасности (АИМОБ) по этому поводу, доктор экономики Ашот Егиазарян отметил, что президент Ирана Хасан Роухани в Ереване четко отметил, что они готовы выполнять все свои обязательства и расширять сотрудничество с Арменией: «Этим он показал, что Иран имеет масштабные долгосрочные программы на Южном Кавказе. Однако это не означает, что произошел перелом в отношениях Армении и Ирана, так как Армения находится в сфере влияния России, которое возросло после вступления Армении в ЕАЭС».

Господин Егиазарян считает практически невозможным заключение между Ираном и ЕАЭС договора о создании зоны свободной торговли: «У ЕАЭС есть проблема, связанная с внешней легитимацией. Кто заключает с ней договор, это означает, что он принимает политическую легитимность этой структуры. И Иран несколько раз заявлял о своей позиции по этому поводу, что сотрудничает с отдельными странами, и поскольку Армения является членом ЕАЭС, то такой договор с Арменией Иран заключить не может».

В свою очередь иранист Эмма Бегиджанян, анализируя отношения Армении и Ирана с точки зрения урегулирования Карабахского конфликта, заметила: «Иран, пожалуй, самая заинтересованная сторона в том, чтобы Карабахский конфликт разрешился мирным путем. Если возобновятся столкновения, то в первую очередь, пострадает Иран, так как граничит с двумя государствами. Азербайджан всегда был заинтересован в вовлечении Ирана в войну и в основном в этом вопросе он старается спекулировать исламским фактором».

По поводу тех спекуляций, что очередной президент Ирана уклонился от посещения в Ереване Мемориального комплекса жертв Геноцида в Цицернакаберде, госпожа Бегиджанян сказала следующее: «Иран в этом вопросе очень осторожен, так как хочет избежать осложнений. В противном случае, если какой-либо президент Ирана посетит Цицернакаберд, в Турции и Азербайджане поднимется огромный шум».

Иранист Армен Варданян провел параллели по тем вопросам, как встретили президента Ирана в Баку и Ереване: «Это сравнение в пользу Армении, так как в Баку его встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана, а в нашей стране президент РА. Однако визит президента Ирана состоялся в последний срок президентства Роухани, тогда как президенты Ирана и Азербайджана уже совершали взаимные визиты, а встреч в целом было восемь». Армен Варданян отметил, что визит Роухани в Армению должен был состояться еще летом, однако не состоялся, так как из-за апрельской войны в Иране начали формироваться антиармянские настроения.

Председатель общественной организации «Альянс во имя демократии», политолог Геворг Меликян привел контрдовод, что неправильно постоянно сравниваться с Азербайджаном, что на экспертном поле является одной из самых больших ошибок: «Путин часто принимает Сержа Саргсяна лучше, чем Алиева, но от этого отношения не меняются». Затем выразил опасения, что Москва может воспрепятствовать углублению отношений между Арменией и Ираном.

Эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян напомнил, что в последний из президентов Ирана Махмуд Ахмадинежад посещал Армению: «Когда во время торжественной церемонии с Робертом Кочаряном зажгли поступающий в Армению газ, газовая труба вдруг сузилась. Армяно-иранские связи ослабли тогда, когда Роберт Кочарян, во время своего президентства, заменил иранский газ на российский, и «Газпром» стал в Армении полноправным монополистом». Согласно эксперту, армяно-иранские отношения исходят из интересов и Армении, и Ирана. Комментируя визит Роухани в Армению, господин Меграбян отметил, что это показало, что Иран готов и имеет эту политическую волю, необходимую для преодоления препятствий. Весь вопрос в том, имеет ли такую волю Армения?

Ведущий эксперт Армянского центра региональных исследований Давид Шахназарян отметил, что Армения и Иран имеют общие интересы во всех сферах, особенно в сфере безопасности: «Именно в этой сфере есть огромные ресурсы для расширения и углубления сотрудничества между Арменией и Ираном». Коснувшись Карабахской проблемы, господин Шахназарян отметил, что Иран в этом вопросе всегда проводил сбалансированную политику, и в начале 90-х годов взял на себя посредническую миссию: «Когда существует опасность вторжения российских миротворцев в зону Карабахского конфликта, позиция Ирана всегда оставалась и остается таковой, что присутствие каких-либо миротворцев не будет способствовать урегулированию конфликта».