Ватикан и Римско-Католическая церковь готовятся к празднику Рождества

Радио Ватикана. Церковь готовится к великому празднику Рождества Господня. 24 декабря в половине десятого вечера Папа Франциск возглавит торжественную Мессу в соборе Святого Петра. На следующий день в полдень из центральной лоджии ватиканской базилики Папа обратится к верующим с Рождественским посланием и преподаст благословение «Urbi et Orbi» («Граду и миру»).

Накануне этого четвёртого Рождества своего понтификата Святейший Отец опубликовал новое сообщение в социальной сети Твиттер:

«Господь стал человеком, чтобы ходить вместе с нами в повседневной жизни».

На снимке – Рождественские ясли на ватиканской Площади Святого Петра (фото – Радио Ватикана)