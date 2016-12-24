Вооружаться, вооружаться – до конца

Стратегический союзник Армении и стратегический партнер Азербайджана

«Я вижу три категории проблем, с которыми мы столкнемся. Первое — это горячие точки или неурегулированные конфликты: Афганистан, Карабах, Донбасс, Приднестровье, Сирия, что тоже влияет, Ирак, Йемен. Вторая категория проблем — это проблемы традиционного характера — незаконный оборот наркотиков, терроризм, чрезвычайные ситуации техногенного характера»,- недавно в Госдуме в беседе с журналистами заявил генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

К третьей категории проблем, по его словам, относится фактически сегодня прямое противостояние с Западом России и союзников, отсутствие взаимодействия по борьбе с терроризмом, создание инфраструктуры военной вокруг Российской Федерации, переброска сюда контингентов, тяжелого вооружения, тяжелой техники, фактически противостояние в ряде областей — в информационной области, в финансовой области, в экономической области. «Все это, так или иначе, будет влиять на безопасность наших государств»,-отметил он.

Горячие точки, противостояние России и союзников с Западом в 2017 году окажут влияние на безопасность стран-членов ОДКБ, фактически, дает понять Москва.

Переговоры по Карабахскому урегулированию зашли в тупик. Этот факт констатировал Серж Саргсян в Степанакерте – на встрече с деятелями культуры, отметив, что, по сути, переговоров сейчас нет. Официальная Москва подчеркивает, что Карабахский конфликт является горячей точкой, но продолжает переговоры с Баку по военно-техническому сотрудничеству. Москве удалось смягчить гнев Алиева, и власти РФ, несомненно, еще подпишут с Азербайджаном новые контракты по военному сотрудничеству. Несмотря на то, что ни одна политическая сила в Армении не оспаривает «роль Москвы как беспристрастного посредника» в Карабахском урегулировании, очевидно, что Россия – стратегический союзник Армении и стратегический партнер Азербайджана давно уже взяла на себя роль нейтрального наблюдателя. После четырехдневной апрельской войны в случае новой агрессии со стороны Азербайджана никто не может быть уверенным, что Россия из «посредника» превратится в стратегического союзника Армении. Уже у всех есть уверенность, что в этом случает Россия, как минимум, займет нейтральную позицию, не желая испортить отношения с Алиевым.

Сделки с Израилем – способ привлечь внимание Москвы

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга совершили визит в Баку. На встрече в формате тет-а-тет Алиев приветствовал визит Нетаньяху в Азербайджан, подчеркнув, что премьер-министр Израиля уже во второй раз находится в Азербайджане. «Уверен, что визит будет очень продуктивным, укрепит наши отношения. В январе мы встретились в Давосе, а теперь встречаемся в Баку. Уверен, что ваш визит будет удачным и будут достигнуты хорошие результаты»,-сказал он. Нетаньяху в свою очередь заявил, что между двумя народами существуют крепкие отношения, близкая дружба. Евреи здесь чувствуют себя комфортно. Мы с вами имеем общие ценности. Проживающие в Азербайджане евреи играют роль моста между нашими народами. Поэтому есть много вопросов, которые мы должны обсудить».

Израильский сайт timesofisrael.com сообщил, что в ходе встречи премьер-министра Израиля и президента Азербайджана ключевой была тема военного сотрудничества между двумя странами. Алиев, после переговоров с Нетаньяху в качестве достижения отметил покупку вооружений у Израиля на общую сумму в 4.85 миллиардов долларов. При этом, Алиев отметил, что это не окончательная цифра. Известно, что Азербайджан по израильской лицензии производит беспилотные летающие аппараты. Израильские источники сообщают также, что Азербайджан достиг c Израилем соглашения о приобретении системы противоракетной обороны “Железный купол”, это тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Алиев на совместной пресс-конференции с Нетаньяху отметил, что Азербайджан в сфере оборонной промышленности активно сотрудничает с Израилем. По словам Алиева, это сотрудничество уже продолжается несколько лет, он подчеркнул, что стоимость контрактов по закупке оборонного оборудования, заключенных до сих между компаниями Азербайджана и Израиля, составляет около 5 млрд. долларов, а если точнее, 4 млрд. 850 млн: «Мы работаем в этом направлении и довольны уровнем сотрудничества. Израиль и Азербайджан сотрудничают во многих сферах».

Подписанные между двумя странами документы свидетельствуют о потенциале сотрудничества. Планируется создать совместную экономическую комиссию, которая будет способствовать диверсификации товарооборота. Речь идет о поставках азербайджанской нефти в Израиль. Израиль рассматривает возможность подключения к трубопроводу, который прокладывается из Азербайджана на Запад, для экспорта израильского газа с шельфовых месторождений в Средиземном море. Об этом сказал в Баку глава израильского правительства: ««Сегодня мы ведем речь не просто о продаже нефти из Азербайджана в Израиль, которая составляет очень важную часть нашего нефтяного импорта. Мы говорим об использовании общей инфраструктуры для экспорта газа и в потенциале о подключении израильского газового экспорта к большому трубопроводу, прокладка которого сейчас идет из Азербайджана в Турцию»,- сказал Нетаньяху.

Таким образом, главная информация после встречи Нетаньяху с Алиевым — это то, что Азербайджан купил у Израиля оружие на общую сумму в 4.8 млрд долларов. Потом стало известно, о достижении соглашения о приобретении системы противоракетной обороны “Железный купол”. Согласно информации азербайджанских СМИ, об этом заявил министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов.

Стоит отметить, что последние переговоры между Азербайджаном и Израилем, кажется, способствовали тому, чтобы за короткое время был организован рабочий визит российского посланника – вице-премьера Дмитрия Рогозин в Баку.

Пакистан – надежный партнер Азербайджана

Желание тесно сотрудничать в военной сфере выразили Азербайджан и Пакистан. Страны начали говорить о повышении уровня экономического сотрудничества. Недавно пакистанские и азербайджанские чиновники в Баку заявили, что пришли к согласию по углублению торговых отношений, созданию совместных предприятий и расширению товарооборота и параллельно к упрощению таможенного и визового режимов между двумя странами. Пакистан представил правительству Азербайджана план экономического сотрудничества на ближайшие пять лет. Об этом сообщил федеральный министр торговли Пакистана. А перед визитом министра торговли в текущем году в Азербайджане принимали президента Пакистана, а также премьер-министра, министров обороны, военной промышленности. Теплые отношения с единственной страной в мире, не признавшей независимость Армении – с Пакистаном, понятна. Из высокопоставленных чиновников Азербайджана – вице-премьер Эюбов, министр военной промышленности Джамалов, министр обороны Гасанов недавно посетили Пакистан. В будущем году планируется визит Ильхама Алиева в Исламабад. Всего год назад глава Азербайджана в рамках саммита «Организации исламского сотрудничества» посетил столицу Пакистана. В ходе визитов был достигнут ряд договоренностей – от сотрудничества в военной сфере, до взаимной поддержки на международных платформах. Алиев преследует цель посредством углубления отношений с Пакистаном сохранить военное превосходство над Арменией. В ходе визита Алиева в Пакистан планируется подписание ряда важных документов и соглашений. Как передает азербайджанский сайт «Минвал онлайн», речь идет о приобретении современных систем противовоздушной обороны и совместном азербайджано-пакистанском производстве военных систем, и об этом стороны уже договорились в ходе визита премьер-министра Пакистана в Баку. Командующий азербайджанскими ракетными войсками и артиллерией генерал-майора Захид Гусейнов в ноябре в одном из интервью заявил, что «для надежной обороноспособности Азербайджан должен приобрести оперативно-тактические ракеты радиусом действия 200, 300 и 500 км».

Прогнозируют войну

Уже очевидно, что после четырехдневной апрельской войны Баку не исключает новую военную агрессию. Продемонстрированные на параде в честь празднования Независимости Армении системы «Искандер» стали поводом для того, чтобы Азербайджан начал ставить напоказ свое военное сотрудничество с другими странами. В то же время американские эксперты считают вероятными новые столкновения в Карабахе в следующем году. «Вследствие провала посреднических усилий, гонки вооружений и частых нарушений режима прекращения огня риск возобновления военных действий в Нагорном Карабахе постепенно растет», – отмечается в докладе одного из самых влиятельных экспертных центров США – Совета по международным отношениям, цель которого – спрогнозировать вероятные конфликты в 2017 году и их возможное влияние на США.

«Если не будет эффективных посреднических усилий, нарушения режима прекращения огня и получившая новый импульс напряженность могут вновь разжечь карабахский конфликт, дестабилизировав Южный Кавказ. Это может повлиять также на экономические интересы Америки и на мировой рынок нефти», – отмечают аналитики, не исключая, что вследствие новой войны экспорт газа и нефти из Азербайджана может прекратиться.

Включив Карабах в ряд тех угроз, которые должны быть предотвращены в следующем году, американские эксперты, в то же время, оценивают возможность возобновления войны и уровень ее влияния на Соединенные Штаты не очень высоко. Вместо этого Представляющим серьезнейшую угрозу национальным интересам США и весьма вероятным, по мнению авторов доклада, является военное столкновение между НАТО и Россией. «Сейчас, когда в Вашингтоне к власти приходит новая администрация, необходимо помочь принимающим решения предотвратить и избежать кризисов, угрожающих интересам Америки», – заявил руководитель экспертного центра Пол Стейрс.

Авторы доклада пришли к следующему заключению: «Новоизбранный президент Дональд Трамп вступает в должность в неспокойное время, и, возможно, уже очень скоро его администрация столкнется с серьезным внешним кризисом».

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

21.12.2016г