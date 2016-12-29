Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:29 | Декабрь 29 2016

«Даже если Азербайджан заполучит территории Арцаха, он не откажется от мысли завоевать Армению»: Алек Енигомшян

«Даже если Азербайджан заполучит территории Арцаха, он не откажется от мысли завоевать Армению»: Алек Енигомшян

«У Азербайджана с Турцией есть амбиции: даже если он заполучит территории Арцаха, он не откажется от мысли завоевать Армению», – заявил во вторник член «Учредительного парламента» Алек Енигомшян в ходе конференции «Арцах: победная альтернатива».

«Это Алиевы заявляли неоднократно. Следовательно, поэтапное или пакетное решения – пустые повестки», – отметил он.

По словам Алека Енигомшяна, если даже освобожденные территории не будут сданы, опасность, все равно, остается: «Власти РА делают все, чтобы Армения не смогла выдержать проводимую Азербайджаном политику на «износ».

Подробности – в видеоматериале

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Рубрики: Политика
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