«Армения планирует начать процесс создания зоны свободной торговли на границе с Ираном до апреля 2017г»

«Правительство Армении собрало предложений по инвестиционным проектам на 240 миллионов долларов», – объявил сегодня во время итоговой пресс-конференции министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян.

По его словам, для обсуждений уже получено 160 инвестиционных проектов, из них 110 – из областей: «В первом квартале 2017 года будет задействовано или расширено 7 компаний. Благодаря инвестициям в размере 3 млрд. драмов ими будут созданы более 820 рабочих мест, в их числе и филиал компании «Тавуш текстиль». Филиал компании «Тавуш текстиль», согласно министру, будет работать в селе Арцваберд.

Что касается государственного страхования экспорта Армении, то оно, согласно министру, в этом году выросло в 5 раз: «По положению на декабрь текущего года, Государственное агентство страхования экспорта застраховало экспортных сделок примерно на 2 млрд. драмов, это в 5 раз больше того же показателя за 2015 год, внедрен также механизм аккредитования, который позволяет производителю заранее получить сумму, не дожидаясь переводов иностранного покупателя».

Господин Караян сообщил также, что Армения планирует проведение в 2017 году инвестиционных форумов во Франции и ОАЭ: «Во Франции форум запланирован в конце февраля, а в Эмиратах – в середине марта».

Армения запланировала до апреля 2017 года начать процесс создания зоны свободной торговли на границе с Ираном. По словам министра, уже разработаны концептуальные подходы по созданию зоны свободной торговли, подготовлен также и бизнес-проект: «Начался сбор предложений потенциальных инвесторов. Зону свободной торговли на армянской стороне предусматривается создать в районе Мегри».