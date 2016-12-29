Серж Саргсян: начиная с 2007 года кроме Мадридских принципов ничего и нигде не обсуждалось

Президент Серж Саргсян 28 декабря принял участие в приеме, организованном в Министерстве иностранных дел РА по случаю праздников Нового года и Святого Рождества.

Президент Республики поздравил сотрудников Министерства, всех дипломатов РА и аккредитованных в РА послов с наступающими праздниками и пожелал им всего наилучшего. В своей поздравительной речи Серж Саргсян коснулся важных достижений внешней политики Армении в уходящем году, ещё существующих проблем и вызовов. Он отметил работу, осуществлённую в результате активного участия нашей страны в международных организациях и в интеграционных процессах, усилия армянской дипломатии в процессе урегулирования конфликта НКР.

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Поздравительная речь Президента РА Сержа Саргсяна во время новогоднего приема в МИД РА

Уважаемый господин министр,

Уважаемые аккредитованные в Армении послы,

Уважаемые дипломаты,

Уходящий год был для нас символическим. Армения отметила 25-летие своей Независимости. 25 лет назад, как вся наша страна, так и наша дипломатия делала первые шаги.

Сегодня Армении предстоит миру особой внешней политикой – конструктивной, уравновешенной, принципиальной и надежной дипломатией.

Кто знаком с нашим дипломатическим почерком, знает, что Армения руководствуется принципом не «против», а «во имя». Армения стремится вносить свой вклад в дело укрепления безопасности и стабильности, формирования в международных отношениях позитивной повестки, стимулирования взаимовыгодного сотрудничества, налаживания мостов диалога между различными странами и культурами. Свидетельством этого является активная вовлеченность Армении в интеграционные процессы, участие в международных миротворческих миссиях, активный вклад в повестку международных организаций. В этом плане хочу особо отметить честь принимать у себя саммит Франкофонии – одной из крупнейших международных организаций. Армения удостоилась этой части в результате нашей инициативной, активной дипломатии. Это проявление доверия и солидарности с нами многочисленных стран, являющихся членами организации Франкофонии.

Позиции и точки зрения Армении приемлемы и понятны международному сообществу, благодаря нашей последовательной и принципиальной внешней политике, благодаря вашей, присутствующих, принципиальной внешней политике.

Результаты саммитов, состоявшихся после апрельской агрессии Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге, свидетельствуют именно об этом.

Заявление, сделанное в конце года в Гамбурге министрами иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, очевидным образом показало, насколько далеки от реальности азербайджанские разглагольствования относительно проблемы Нагорного Карабаха. Это заявление, одновременно, четко показывает насколько созвучны международные подходы с нашей точкой зрения. Несомненно, это стало реальностью в результате последовательных усилий армянской дипломатии. Здесь уместно отметить, что экспертами, политическими деятелями или теми, кто себя таковыми считает, периодически вбрасываются на публику, так называемые, “варианты”, касающиеся урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, но в действительности, это не варианты, а версии. Я очень чётко заявляю, что до сих пор никто не смог публично представить тот вариант, детали которого мы долгие годы обсуждаем, и это очень понятно, и очень приемлемо, но когда они пытаются вдаваться в детали, то сразу спотыкаются и начинают говорить о желаниях. Дипломатия – не желание. Переговоры – не исполнение желаний. Переговоры, по всей вероятности, (я не опытный дипломат) являются способностью находить компромисс. И хочу ещё раз в вашем присутствии, потому что точнее вас никто не знает, что начиная с 2007 года никакого другого варианта, чем Мадридские принципы, нигде не обсуждалось. Почему мы, зная (так как мы ведём эти переговоры) все детали не информируем нашу общественность об этих деталях? Как минимум, по двум причинам: вы, являясь опытными переговорщиками, очень хорошо знаете, что идя на переговоры, не можешь раскрыть весь свой, так сказать, инструментарий и заготовки, или свою тактику, или стратегию, потому что в современном мире, если мы в Ереване говорим два слова, эти два слова со скоростью молнии уже и в Баку, и в Вашингтоне, и в Москве, и в Париже сразу становятся общественной собственностью. Это – раз. И второе: всем известно, что во время принципиальных переговоров действует следующий принцип: ничего не согласовано, если всё не согласовано. И если сейчас мы каждый раз, после возвращения с переговоров, будем нашему народу говорить: эта фраза, эта мысль сформулирована так, то через две недели, когда что-нибудь изменится, мы снова должны объяснять, почему изменилось, и т.д. Но это не существенно. Существенно следующее: мы с 2007 года, то есть, приняв за основу переговоров Мадридские принципы, преследуем всего лишь одну цель – окончательное определение статуса Нагорного Карабаха населением Нагорного Карабаха, и от этого принципа мы не откажемся.

Наша дипломатия представила международному сообществу апрельскую агрессию Азербайджана против Арцаха, грубейшие нарушения международных обязательств и гуманитарного права. Руководство Армении вместе со странами Минской группы ОБСЕ продолжает работать в направлении утверждения мира. Армения – поборник мира. Мы очень хорошо осознаем, насколько дорог мир. И не случайно, что сегодня столпами нашей внешней политики являются мирное урегулирование конфликтов, неприменение силы, предотвращение преступлений против человечества.

Уважаемые коллеги,

Эффективность нашей внешней политики непосредственным образом обусловлена эффективностью управления страной.

Уверен, что парламентские выборы 2017 года станут важной вехой для воплощения в жизнь видения эффективного управления Арменией. Я рад, что в уходящем году мы стали свидетелями примера политической зрелости, когда представленные в НС политические силы смогли сформировать единомыслие, точнее, консенсус относительно утверждения механизмов контроля за соблюдением законности избирательных процессов. В этом плане хотел бы выразить благодарность международным донорам за оказанную финансовую и консультационную помощь. Руководство Армении решительно настроено на проведение выборов, соответствующих законодательству и международным критериям, имея надежду, что они станут лучшими выборами в течение нашей 25-летней независимости. В этом процессе мы будем тесно сотрудничать с международным сообществом, ожидая конструктивную, ответственную, беспристрастную вовлеченность последнего.

Дамы и господа,

Сердечно поздравляю с праздниками Нового года и Святого Рождества весь персонал министерства иностранных дел – как в центральном аппарате, так и за рубежом, наших дипломатов, которые наилучшим образом представляют интересы Армении на внешней арене.

Здесь я должен особо выделить тех дипломатов, которые мужественно защищают наши национальные интересы в Дамаске, Алеппо и Багдаде. Служащие там наши коллеги еще раз доказывают, что служба армянского дипломата может протекать не только на приемах высшего света, но и в условиях обычной войны.

Новогодние добрые пожелания адресую также аккредитованным в Армении послам и дипломатам, многие из которых сегодня присутствуют в этом зале. Уверен, что они желают, чтобы в нашем регионе была стабильность, мир и что хотят иметь дело с ответственными и надёжными партнёрами.

Уважаемые послы,

Прошу передать мои самые теплые пожелания руководителям и народам ваших стран. Желаю, чтобы в наступающем году особо плодотворными были наши совместные усилия, направленные на мир, ещё большее развитие и укрепление нашего сотрудничества.

Поздравляю с Новым годом и Святым Рождеством!

Я думаю, что вы также получили подарок в прошлом году – это удобное здание, где мы с вами впервые будем встречать Новый год. Уверен, что и эти условия вам помогут, высоко держать авторитет армянской дипломатии. Это чрезвычайно важно.

Спасибо за внимание.

Еще раз желаю в наступающем 2017 году тепла и согласия в ваших семьях, в первую очередь, согласия вам самим с собой. Это самое важное условие. Поздравляю с Новым годом!

Спасибо.

Пресс-служба Президента Армении