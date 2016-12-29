«Полагаю, власти Армении в политическом смысле, не в состоянии противостоять российскому плану. Но в то же время, я уверен, что Армения не согласится на сдачу какого-либо района. В данной ситуации я не исключаю повторения апрельского сценария, который провалился, благодаря Армии Обороны НКР. Повторение этого сценария более чем реалистично, при этом, в следующий раз Азербайджану из Кремля дадут более широкие полномочия на использование вооружений», – отметил в интервью газете «Аравот» ведущий аналитик Центра региональных исследований, Посол по особым поручениям президента РА в 1992-95гг., глава Службы национальной безопасности Армении в 1994-95гг. Давид Шахназарян.

Он подчеркнул, что единственной надеждой на провал российско-турецких планов являются наши вооруженные силы: «Я уже говорил по одному поводу, повторю снова, следующая война, которая, на мой взгляд, неизбежна, будет отечественной войной. Сроки будет определять Россия, в зависимости от геополитических процессов».

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Газета «Аравот»

27.12.2016г