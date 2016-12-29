«Решение о политической заявке принимал самостоятельно»: Сейран Оганян заявляет, что «проектом власти» не является

Бывший министр обороны РА Сейран Оганян на своей странице в Фейсбук сделал такую запись: «Дорогие соотечественники! Желаю публично ответить на отправленные на мою электронную почту и чаще всего задаваемые журналистами вопросы.

1. Во всех вопросах, касающихся политической деятельности, красной линией проходит эта мысль:

– Считаюсь ли я проектом власти? С высокой ответственностью, соответствующей офицеру, заверяю и отвечаю – НЕТ!

– Направляют ли меня первый, второй и действующий президент?

– Я, Сейран Оганян, повторяю: решение о представлении политической заявки принимал самостоятельно, исходя из создавшегося в стране внутриполитического, экономического, морального кризиса. Уверяю патриотов, создающих со мной команду, политических деятелей, боевых товарищей и соратников, которые в политической борьбе встанут рядом со мной, что мы будем с народом – во имя национальных идей, во имя его безопасного и мирного созидания. Хотел бы отметить, что во время моей деятельности занимая важнейшие должности во время всех президентов государства, я служил не личностям, а Республике Армения, и потому считаю неприемлемым «примитивные» спекуляции.

2. Карабахский конфликт

Я в первую очередь коснулся Карабахского конфликта, потому что после моей заявки на вступление в политику вопросом номер один, прозвучавшим от обратившихся ко мне политических, военных деятелей, разных слоев общества – из Армении, Арцаха, диаспоры, местных и международных СМИ, был вопрос о моей позиции относительного Карабахского конфликта. Я, как военный, а теперь и политический деятель, публично заявлял о моей точке зрения относительно государства Карабахского конфликта, являющегося краеугольным камнем для нашего народа.

Я снова утверждаю, что поспешное и неблагоприятное решение Карабахского конфликта – ценой бессмысленных уступок, удар по нашей независимости. Я утверждаю, что народ Нагорного Карабаха, добившись своей независимости в результате упорной и кровопролитной борьбы, сформировал государство, которое называется Арцах, которое имеет свою Конституцию, вооруженные силы, обеспечивающие его безопасность, экономику и, как государство, пытается представить заявку наряду с государствами, завоевавшими свою независимость в результате конфликтов в мире. Жители Арцаха развивали свою экономику в условиях неурегулированного конфликта, отмечая экономический рост, увеличилась численность населения. И сегодня Армия обороны, как гарант безопасности населения, уверенно контролирует границы.

В военном плане, с января 2014 года Азербайджан начал вести новую стратегию, увеличивая напряженность на линии соприкосновения, но арцахцы вновь борются, живут и созидают, а молодые жены продолжают рожать детей.

Понимая подходы всех руководителей РА, направленные на сохранение мира, считаю неприемлемым говорить об уступках – без принятия резолюций, обеспечивающих государственность Арцаха и безопасность его народа. Высоко ценю заинтересованность всех международных структур, и, в первую очередь РФ и сдерживающую миссию в деле мирного урегулирования.

3. Апрельская война

Наш героический народ, Армия обороны, весь командный состав храбро отбросил назад противника и защитил родную землю. Имеют право на оценку апрельской войны все те военные деятели, которые компетентны в вопросах передовых позиций, их особенностей, в вооружении и реальных проблемах армии. Как военный деятель, я не уклоняюсь от ответов на вопросы, которые не содержат секретности и подлежат публичным обсуждениям. Победы добились солдаты и командиры, и нельзя превращать в предмет политических торгов кровь парней, погибших на передовой. Я уверен, что спекуляции по этому вопросу в прессе имеют под собой умысел – отвлечь внимание общественности от политических процессов и сформировать вокруг моей личности негативное поле.

Решению вопроса безопасности государства способствуют верный и честный анализ ситуации, а «политолог», который берет себе право выступать с заявлениями, должен, в первую очередь, уверить меня, что хоть раз находился рядом с солдатом во время боевого дежурства в каком-либо окопе. Уважаемые политические обозреватели! Призываю вас воздерживаться от бессмысленных заявлений, наносящих вред безопасности государства.

4. К сведению средств информации, обращающихся ко мне для интервью

Во время моей программной деятельности у меня есть время, предусмотренное для пресс-конференций, о которых будет сообщаться заранее в надлежащей форме. Обещаю всегда искренне и публично отвечать на задаваемые мне вопросы.