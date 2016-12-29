«Армении удается контролировать определенные процессы в Азербайджане»: Вардан Восканян – об армяно-талышском сотрудничестве

Как мы уже писали ранее, на кафедре иранистики ЕГУ было организовано обсуждение на тему «Талыши: история и современность», в котором участвовали как армянские, так и талышские эксперты. «Если дать политическую оценку талышскому движению, то у него есть разные полюсы – от сторонников автономии до тех, кто выступает за полную независимость Талышстана. Важно, что политическая талышская элита ценит армянский вклад в талышских политических движениях и научных процессах»,- в беседе с журналистами отметил заведующий кафедрой иранистики ЕГУ, специалист по Ирану Вардан Восканян. По его словам, Ереван – исключительный центр, где изучаются талышский язык, история и культура.

«Ведется важная работа в направлении объединения талышского политического движения. Полагаю, РА в состоянии представить себя в качестве региональной державы, и это не преувеличение, потому что она в состоянии управлять определенные процессы во враждебной для нас Азербайджанской республике. Эти процессы происходят по важному принципу «не навреди», поскольку необходимо отложить в сторону эмоциональный подход и заняться чистой наукой.

Армяне и талыши – древнейшие народы региона. Научные аргументы доказывают, что эти два народа общались между собой до того, как в регионе появились тюркоязычные элементы. Два древних народа сегодня нуждаются в сотрудничестве, в диалоге»,- выразил уверенность иранист.

По словам Вардана Восканяна, режим Алиева сейчас работает над тем, чтобы подавить талышскую идентичность, а также использовать против армян: «Часть талышского населения используется алиевским режимом против армян – в качестве «пушечного мяса». Думаю, есть необходимость начать новый этап с талышскими деятелями, сегодня это является ключевой составляющей народной дипломатии».

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