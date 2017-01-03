«Почему не должны меня любить?»: министр по делам диаспоры Грануш Акобян отвечает критикам

В беседе с Aravot.am министр по делам Диаспоры Грануш Акобян, подводя итоги прошедшего года, ответила на все критические замечания, которые звучат или за прошедшие годы звучали в ее адрес.

Согласно министру, они носят заказной характер. В прессе поднялась шумиха, когда сотрудники министерства решили поздравительный текст опубликовать на ведомственном официальном сайте. В нем говорилось: «Дорогая госпожа Грануш Акобян, Ваше имя и фамилия – уже Слово, а сущность – Чувство. Повезло тем, кто действительно были знакомы с Вами, и в Вашем строгом, серьезном и требовательном образе нашли не только примерного руководителя, государственного деятеля, бесконечно преданного Родине гражданина, но и смогли увидеть нежного, мягкого, заботливого, наделенного эмоциональностью человека. Значит, повезло нам, мы все это видели».

Грануш Акобян поясняет: «Кто-то захотел написать красивое слово, написал, и что это еще за проблема? Обязательно, чтобы что-то хорошее человеку после смерти говорили? Нельзя, стыдно! Что случилось? И кто сказал, что работающие у меня не должны любить меня? Я их вырастила, привела, опекала, каждый день обучаю, начиная от одежды, кончая перепиской. Почему не должны меня любить? Я им как мать, как учительница, как сестра, как советчица, что плохого в этом?»

На наше замечание о том, что ничего плохого в любви нет, вопрос в данной форме выражения, Грануш Акобян отреагировала, сказав: «Что же вы теперь оживляете мертвецов трехлетней давности?», – и продолжила далее: «Что еще сказали обо мне? Говорят, я высокого роста, почему об этом не говорите? Что мы должны выбрать в качестве критерия: человек на своем месте или нет, может работать или не может, с нуля, из ничего создать министерство и с кем работать? С самым сложным кругом я работаю. У меня 7 миллионов критиков, хватит, вам не надо к ним присоединяться. У меня 7 миллионов друзей, 7 миллионов послов. Когда я прибываю в общину и вижу отношение к нашему министерству и в частности к министру, я говорю: мы еще мало работаем, по ночам не должны домой идти, чтобы эти люди воодушевились больше. Своим образом мы должны воодушевить людей!».

Грануш Акобян сказала, что если в действительности и бывает плохой чиновник и его критикуют, то нет проблемы, но вот против нее – выполняют заказ: «Когда делают так, что подстроено, не думают, что наносят вред, вредят нации, поскольку, в конце концов, диаспора верит тебе, доверяет, и потом, когда некоторые вещи читают, то это для нее очень неприятно и некрасиво. Диаспора начинает меня защищать. Разве не стыдно? Я каждый день у вас перед глазами, и что, диаспора должна меня защитить? Конечно, это великая честь, что я достигла того, что диаспора меня настолько признает, и может защитить. Но ведь очевидно, что это все подстроено и надуманно, это заказное. В ходе работы строим открытое общество, одному может понравиться твой шаг, другому не понравиться. Оппозиция как раз для того, чтобы постоянно критиковала, чтобы ты была подтянутой. Если критика правильна, конструктивна, я собираю, говорю: быстро исправьте, меняйте. А если это все подстроено, то просто испытываю боль».